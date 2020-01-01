مهاجم الاتحاد يتلقى عرضًا من الدوري الأمريكي

هذه الخطوة للاعب قد تتم على الرغم أن رغبته كانت العودة إلى فريقه السابق باوك اليوناني

كشفت تقارير صحفية صربية عن الخطوة الجديدة للمهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش لاعب نادي الاتحاد المتواجد حاليًا في بلاده.

وبحسب صحيفة kurir الصربية فأن بريجوفيتش سيواصل مسيرته في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً في دوري .

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة للاعب قد تتم على الرغم أن رغبته كانت العودة إلى فريقه السابق باوك اليوناني.

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وشددت الصحيفة أن اللاعب حصل على عرض مقبول من نادي لوس أنجلوس جالاكسي، والذي يرغب في الحصول عليه على سبيل الإعارة.

وكانت إدارة الاتحاد قد أبلغت ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم الفريق، برغبتهم في فسخ العقد المبرم بين الطرفين، مع عدم راتبه خلال الشهرين الماضيين بسبب دخوله في قضية مع السلطات في بلاده.

وحصل المهاجم على حكم بالحبس في منزله لمدة ثلاثة أشهر، بسبب عدم احترامه للقيود المفروضة في البلد ضد فيروس كورونا، لذلك قامت إدارة الاتحاد بهذه الخطوة نتيجة لذلك.

يذكر أن بريجوفيتش مرتبط بعقد رسمي مع ناديه الجداوي حتى صيف 2023، مع حصوله على راتب سنوي يقدر بنحو 5 مليون يورو، وفق ما أشارت إليه صحف صربيا.