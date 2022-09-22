مهاجمًا جماهير إيطاليا .. بونوتشي: بعض المشجعين ليس لديهم عقل!

مازن زكيمازن زكي|
Bonucci Italy 2021Getty Images
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المباراة ستلعب غدًا على ملعب سان سيرو

    أعرب مدافع المنتخب الإيطالي وفريق نادي يوفنتوس ليوناردو بونوتشي عن غضبه من الجماهير التي تطلق صافرات الاستهجان على لاعبي فريقها.

    حيث تعرض الحارس جانلويجي دوناروما إلى صيحات الاستهجان حينما تواجد رفقة منتخب بلاده على ملعب سان سيرو.

    ومن المقرر أن يتكرر نفس الحدث غدًا في مواجهة المنتخب الإيطالي ضد إنجلترا على نفس الملعب، وهو الأمر الذي دفع بونوتشي لمهاجمة هذا النوع من الجماهير.

    حيث تحدث في المؤتمر الصحفي وقال: "كل من يطلق صافرة الاستهجان على لاعب في المنتخب الإيطالي هو بالنسبة لي شخص بلا عقل، في تلك اللحظة يمثل اللاعب الأمة بأكملها".

    وواصل: "لم يكن دوناروما أول من يتعرض لصيحات الاستهجان ولن يكون الأخير. علينا أن ننمو من وجهة نظر ثقافية".

Donnarumma Bonucci Italy 2021Getty Images

وكان دوناروما قد صنع حالة من الجدل حينما قرر ترك فريق ميلان بعد نهاية عقده مع الروسونيري ورحل إلى باريس سان جيرمان.

وغضبت منه جماهير الفريق الإيطالي وتوعد البعض منهم الحارس الشاب بصافرات الاستهجان عندما لعب سابقًا بقميص منتخب بلاده على ملعب سان سيرو.

ومن الوارد أن يتكرر نفس الحدث في مواجهة المنتخب الإنجليزي، حيث يلعب اللقاء أيضًا على سان سيرو.

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