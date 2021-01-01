من يضحك أخيرًا .. مدرب إيفرتون يحتفل بعد مشاجرة مع كلوب!

دونكان فيرجسون المدرب المساعد في صفوف فريق إيفرتون يحتفل بجنون داخل ملعب أنفيلد عقب مشاجرة مع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

شهدت مباراة الأمس بين ليفربول وإيفرتون في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي مشادة بين الثنائي يورجن كلوب مدرب الريدز ودونكان فيرجسون المدرب المساعد لكارلو أنشيلوتي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن المشادة حدثت في الشوط الثاني من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

وأوضحت الصحيفة أن سبب المشادة كان كرة أراد يورجن كلوب أن تحتسب ركلة جزاء لصالح فريقه قبل أن يبدي فيرجسون اعتراضه على الأمر.

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كلوب لم يقابل اعتراض فيرجسون بشكل جيد، وبدأت المشادة بين الثنائي عقب تدخل شيموس كولمان الذي أطلق شرارة الخلاف.

فيرجسون رسم ابتسامة كبيرة على وجهه عقب الخلاف وعدم احتساب أي خطأ، فتوجه له كلوب وقال له: "لماذا تبتسم؟"، فرد عليه الاسكتلندي قائلًا: "هل الجميع هنا مسموح له بالكلام يا يورجن أم أنت فقط؟".

عقب المباراة كرر فيرجسون ابتسامته بشكل واضح، وهو ما ظهر في مقاطع الفيديو الخاصة باحتفالات نجوم إيفرتون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

جدير بالذكر أن إيفرتون كان قد فاز بهدفين نظيفين ليعادل رصيد ليفربول من النقاط بـ 40 نقطة، ويتبقى لهم مباراة أقل من الريدز.