من وكيل أعمال ليونيل ميسي؟ ومن يتابع أعماله في باريس سان جيرمان؟

ليونيل ميسي هو واحد من أكثر الشخصيات شهرة على هذا الكوكب، واكتسب الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات شهرة واسعة أثناء فترته في برشلونة ومن بعدها باريس سان جيرمان.

ويحلم الجميع بمباشرة أعمال نجم بحجم ليونيل ميسي، خاصة مع استعداد الكثير من الفرق لدفع مبالغ خيالية للحصول على خدمات البرغوث الأرجنتيني.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على هوية وكيل أعمال ليونيل ميسي، ومن يباشر أعمال البرغوث الأرجنتيني خلف الكواليس.

من هو وكيل أعمال ليونيل ميسي؟

بدأ ميسي طريقه إلى قمة المجد في عالم الساحرة المستديرة، بشكل متواضع في روزاريو بالأرجنتين مع نادي جراندولي المحلي، وحينها كان والده خورخي ميسي، يشرف على تدريبه، قبل أن ينتقل إلى فريق نيولز أولد بويز.

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ومع بلوغه الثالثة عشر من عمره، احتاج إلى الحقن الهرمونية لمعالجة اضطراب نقص النمو، وبالرغم من أنه لم يكن فقيرًا إلى أن أسرته تأكدت أنه سيتعين عليها الحصول على مساعدات لعلاج ابنها.

وبالفعل تواصل خورخي مع برشلونة ونظم لميسي جلسات في كتالونيا وكان هو المسؤول عنه، ولم يكن أي منهما يتخيل ماذا يخبئ لهما المستقبل، ولكن ميسي كان قريبًا من والده ويثق فيه بشدة بأنه سيرعى مصالحة خارج الملعب.

وقال خورخي في تصريحات، لصحيفة "كيكر" في عام 2013: "ليو كان يتبع دائمًا ما أقوله له كمدربه، وحتى يومنا هذا لازال على هذا الأمر، لم يخبرني يومًا أنه نضج وأصبح أفضل لاعب في العالم".

ووقع ميسي على عقده مع برشلونة على منديل في صفقة وصلت إلى 120 ألف جنيه إسترليني سنويًا، بالإضافة تحمل الفريق الكتالوني أي تكاليف طبية.

On this day 20 years ago Lionel Messi was offered his first Barcelona contract... on a napkin 📝 pic.twitter.com/7CEhqxTn3Z — GOAL (@goal) December 14, 2021

وبدأت إدارة برشلونة في الاستمتاع بموهبة ميسي حتى شارك للمرة الأولى في كامب نو بأكتوبر 2004، وبعد فترة وجيزة وقع عقدًا احترافي وهو في السادسة عشر من عمره، واستمر خورخي في الإشراف على أعمال ميسي وتولى مسألة تجديد عقده حتى العقد الأخير مع برشلونة في 2017، قبل أن يرحل في صيف 2021.

وتولى خورخي مناقشة عقد ميسي مع باريس سان جيرمان، والذي يحصل فيه على 30 مليون يورو في عامه الأول، ثم 40 مليون في العام الثاني بالإضافة إلى 15 مليون مكافأة ولاء.

هل لدى خورخي ميسي أي عملاء آخرين؟

ساعد خورخي، نجله ميسي في الإشراف على علامته التجارية التي تمتد الآن إلى كل ركن من أركان الساحرة المستديرة، كما تمتلك العائلة أيضًا ثلاثة فنادق تحمل اسم "MIM" ولكن تدار تلك الفنادق من مجموعة فنادق ماجستيك.

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ولكن في كرة القدم، يركز خورخي على الاهتمام بكافة شؤون نجله، دون وجود أي فرصة للانخراط في حياة شخص آخر.

ومع هذا حاول رودريجو ميسي، أن يصبح مستشارًا لبعض اللاعبين الشباب الذين يحاولون السير على خطى شقيقه ليونيل.

وأمضى رودريجو بعض الوقت في العمل مع خريجي أكاديمية لامسيا، وعلى رأسهم أنسو فاتي، قبل أن يعلن الموهبة الشابة تعاقده مع خورخي مينديش لإدارة أعماله في 2020.