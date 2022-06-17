تعرف على يانيك فيريرا المرشح لخلافة بيتسو موسيماني في تدريب الأهلي، وما هي أبرز إنجازاته مع الأندية التي دربها في مسيرته..

فاجئ النادي الأهلي، جمهوره قبل أيام بقرار رحيل بيتسو موسيماني، المدير الفني للقلعة الحمراء بالاتفاق بين الطرفين، بعد فترة كانت مليئة بالنجاحات والبطولات.

وقررت إدارة الشياطين الحمر، التعاقد مع مدير فني أجنبي آخر، لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة، وحتى ذلك الوقت سيتولى سامي قمصان مهمة قيادة الفريق بشكل مؤقت.

وانتشرت في الفترة الأخيرة، العديد من أسماء المدربين، لخلافة موسيماني في تدريب الشياطين الحمر، وازدادت مؤخرًا أسهم المدرب الشاب يانيك فيريرا لتدريب الأهلي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف أكثر على يانيك فيريرا، المرشح لتدريب الأهلي في الفترة القادمة، وما هي أبرز إنجازاته في مسيرته التدريبية.

من هو يانيك فيريرا المرشح لتدريب الأهلي؟

ولد المدرب البلجيكي في الرابع والعشرين من سبتمبر لعام 1980، وأظهر حبه بكرة القدم منذ نعومة أظافره، ولكن بوصوله إلى سن الـ 22 رأى أنه لن يتمكن من اللعب لأحد الفرق الكبرى أو المشاركة في كأس العالم، فقرر ترك لعب كرة القدم والاتجاه إلى عالم التدريب.

وقرر فيريرا صاحب الـ 41 عامًا، دراسة كل ما يخص التدريب وحصل على الشهادات اللازمة، وحصل على ماجستير في علم النفس الرياضي واللياقة البدنية، وبالفعل بدأ مسيرته التدريبية مع براعم أندرلخت البلجيكي ولمدة 6 سنوات وذلك كان في عام 2004، وكان فريقه يضم العديد من النجوم الحاليين، مثل روميلو لوكاكو، عدنان يانوزاي، وغيرهم.

وانضم بعدها إلى فريق جينت، قبل أن ينتقل إلى المنطقة العربية ويكون مدربًا مساعدًا في نادي الشباب السعودي، حتى عام 2012 عندما حانت اللحظة الحاسمة، وأصبح يانيك فيريرا أصغر مدرب في تاريخ الدوري البلجيكي.

في يوليو 2012، وقع فيريرا صاحب الـ 31 عامًا في ذلك الوقت، عقده الأول كمدير فني لفريق أول، مع فريق رويال شارلروا، وينجح في موسمه الأول الهروب من الهبوط بأعجوبة، قبل أن ينتقل إلى فريق سينت ترويدن في الدرجة الثانية، والذي وصل معه إلى الدوري الممتاز بعد موسمين فقط.

وفي عام 2015 انضم فيريرا إلى فريق ستاندرليج، في خطوة كبيرة له ولكن إدارة الفريق أقالته بعد موسم واحد فقط، وفي عام 2016 انضم إلى فريق ميخلين ولكنه رحل بعد موسم واحد أيضًا.

سامي قمصان 🗣️



💬"لدينا تحدي جديد كل 3 أيام وسنستعد أكثر وأكثر مع رجوع اللاعبين الدوليين فيعطونا الثقة والقوة لنُعيد الدوري مرة أخرى".



💬"أفكر أنا وجهازي المعاون لتحضير اللاعبين ونفكر في جميع اللاعبين المتاحين ونحاول إعادتهم لمستواياتهم وتجهيز العائدين من الإصابة". pic.twitter.com/n4GltrzOyC — جول مصر - GOAL (@goaleg) June 15, 2022

وكانت الفترة من أكتوبر 2017، وحتى أكتوبر 2019 هي الأصعب في مسيرة يانيك فيريرا، ولكن في الرابع عشر من أكتوبر بدأ في تحسين مساره عندما وقع على عقود انضمامه لتدريب الفتح.

وتمكن المدرب البلجيكي من إنقاذ الفتح من الهبوط في الموسم الأول، بعد البداية الصعبة للفريق، وفي الموسم الثاني بدأت بصمة فيريرا في الظهور مع الفتح الذي تحسن بشكل كبير وأصبح ينافس كبار الدوري السعودي للمحترفين.

من المرشحين لخلافة بيتسو موسيماني في تدريب الأهلي؟

كشفت التقارير الصحفية المصرية، عن دخول العديد من الأسماء لقائمة المرشحين لخلافة بيتسو موسيماني، في تدريب الشياطين الحمر، ومن بين تلك الأسماء وأبرزها هو نونو سانتو، مدرب وولفرهامبتون السابق، ولكن الاتفاق بين الطرفين لم يتم بسبب الاختلاف على المقابل المادي بحسب التقارير الصحفية.

كما يعد روي فيتوريا، المدير الفني السابق للنصر أحد المرشحين وبقوة لتدريب الأهلي، ولكن طلب المدرب البرتغالي الحصول على 3 مليون و600 ألف دولار سنويًا، وهذا ما رأته إدارة الأهلي مبلغًا كبيرًا، فأغلقت باب المفاوضات معه.

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وبخلاف فيتوريا، وسانتوس، هناك العديد من الأسماء على طاولة مجلس إدارة الأهلي لاختيار المدير الفني القادم للفريق منها، ومن بين تلك الأسماء هو المدرب رودي جارسيا مدرب روما الإيطالي الأسبق، ورازفان لوشيسكو مدرب الهلال السعودي السابق.

ما هي أبرز إنجازات يانيك فيريرا في مسيرته؟

كما ذكرنا سابقًا فيريرا، عمل مع الكثير من الأندية المختلفة، ولكن في مارس 2016 كانت اللحظة الأهم في مسيرته حتى الآن، عندما نجح في الفوز بكأس بلجيكا مع ستاندرليج على حساب كلوب بروج والوصول إلى الدوري الأوروبي.

وقبل الفوز بكأس بلجيكا، كان فيريرا، قد حقق لقب دوري الدرجة الثانية البلجيكي مع سينت ترويدن.

وخسر نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مع الفتح في موسم 2020-21.