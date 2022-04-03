حجز الأهلي المصري مقعده في الدور ربع النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021-22، بعد أن نجح في الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة 13 في تاريخه بعد تطبيق نظام المجموعات في نسخة 1997.

وسيكون الأهلي على موعد مع مواجهة نارية وديربي عربي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، بعد احتلال وصافة المجموعة الأولى.

وفي التقرير التالي، نتعرف على منافس الأهلي المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-22.

ما هو ترتيب الأهلي في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا؟

الأهلي نجح في اقتناص المركز الثاني في المجموعة الأولى بعد أن حصد 10 نقاط، من الفوز في ثلاث مباريات، مقابل تعادل وهزيمتين، خلف ماميلودي صن داونز الذي احتل المركز الأول برصيد 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل.

الترتيب الفريق مباريات فوز تعادل هزيمة له عليه الفارق النقاط 1 صن داونز 6 5 1 0 10 2 +8 16 2 الأهلي 6 3 1 2 7 5 +2 10 3 الهلال 6 1 1 4 4 8 -4 4 4 المريخ 6 1 1 4 5 11 -6 4

من هو منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

حسب نظام بطولة دوري أبطال إفريقيا، فإن الأهلي وبعد احتلاله وصافة المجموعة الأولى، سيواجه أحد الفرق المتصدرة من المجموعات الثانية أو الثالثة أو الرابعة، حسب القرعة.

وسيتجنب الأهلي الاصطدام مع صن داونز في ربع نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، بعد أن لعبا سويًا في دور المجموعات.

وذلك يعني أن الأهلي سيواجه فريقًا عربيًا في الدور ربع النهائي، وسيكرر أحد "الديربيات العربية" في دوري أبطال إفريقيا.

وتمكن الرجاء المغربي من الظفر بصدارة المجموعة الثانية، وفي المجموعة الثالثة نجح الترجي التونسي في خطف الصدارة، أما المجموعة الرابعة، تصدرها الوداد المغربي.

المجموعة المركز الأول المركز الثاني الأولى ماميلودي صن داونز الأهلي الثانية الرجاء وفاق سطيف الثالثة الترجي شباب بلوزداد الرابعة الوداد بترو أتلتيكو

ما هو موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هو يوم الثلاثاء 5 أبريل 2021، وستقام في العاصمة المصرية القاهرة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر

سيبث الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على يوتيوب قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 على الهواء مباشرة.

ويمكنك أيضًا مشاهدة القرعة على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا، وستخصص كالعادة القناة الإخبارية beIN SPORTS NEWS HD.

إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة بإحدى هاتين الطريقتين، يمكنك مشاهدتها عبر موقع جول، وذلك عن طريق خدمة البث مباشر.