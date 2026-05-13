Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier
Harry Sherlock

من هو صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟

من هو اللاعب الذي سجل أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ كأس العالم قبل انطلاق نسخة عام 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟ لقد شهدت البطولة مشاركة بعض أبرع اللاعبين في تاريخ كرة القدم، لكن من منهم هو الذي صنع أكبر عدد من الأهداف لزملائه؟ وهل من الممكن أن يظهر ملك جديد للتمريرات الحاسمة بحلول نهاية الصيف؟

من هو اللاعب الذي سجل أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ كأس العالم؟ 

تضم قائمة اللاعبين الذين سجلوا أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في كأس العالم بعضاً من أفضل اللاعبين الذين وطأت أقدامهم الملاعب على الإطلاق. 

وتضم قائمة العشرة الأوائل أسماء مثل الأيقونة البرازيلية بيليه، وقائد منتخب إنجلترا السابق ديفيد بيكهام، والثنائي الألماني باستيان شفاينشتايجر وتوماس مولر.

اللاعب الوحيد الذي لا يزال نشطاً والذي يمكنه أن يزيح دييجو مارادونا، أيقونة الأرجنتين، عن عرشه هو مواطنه ليونيل ميسي قبل انطلاق بطولة 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. 

ستخوض الأرجنتين مباريات ضد الجزائر والنمسا والأردن، لذا من المرجح أن يكون ميسي متحمساً لفكرة أن يصبح أفضل صانع تمريرات حاسمة في تاريخ البطولة. 

فيما يلي قائمة العشرة الأوائل:

تسجل الفيفا إحصائيات التمريرات الحاسمة منذ عام 1966 فصاعدًا، لذا لم يتم تضمين البطولات السابقة في هذا الجدول. 

الترتيباللاعب (البلد)تمريرات حاسمةعدد المباريات
المركز العاشرباستيان شفاينشتايجر (ألمانيا)ستة20
التاسعتوماس مولر (ألمانيا)ستة19
المركز الثامنتوماس هاسلر (ألمانيا)ستة14
السابعبيليه (البرازيل)ستة14
السادسديفيد بيكهام (إنجلترا)ستة13
الخامسفرانشيسكو توتي (إيطاليا)ستة11
الرابعجرزيجورز لاتو (بولندا)سبعة20
الثالثبيير ليتبارسكي (ألمانيا)سبعة18
الثانيليونيل ميسي (الأرجنتين)ثمانية26
الأولدييغو مارادونا (الأرجنتين)ثمانية21

من هو اللاعب الذي سجل أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في بطولة كأس العالم الواحدة؟ 

ليس من المستغرب أن يكون اللاعب الذي سجل أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في بطولة كأس العالم واحدة هو النجم البرازيلي بيليه. 

خلال مشاركته في كأس العالم 1970، سجل بيليه ست تمريرات حاسمة في ست مباريات، حيث حققت البرازيل المجد. 

تصدرت البرازيل مجموعتها بثلاث انتصارات من ثلاث مباريات؛ حيث سحقت تشيكوسلوفاكيا 4-1، وهزمت حاملة اللقب إنجلترا 1-0، واختتمت مرحلة المجموعات بفوز 3-2 على رومانيا.

في ربع النهائي، فازت البرازيل على بيرو 4-2، وهزمت أوروغواي 3-1 في نصف النهائي. ثم، في المباراة النهائية ضد إيطاليا، أثبتت البرازيل أنها أفضل فريق في العالم، وهزمت إيطاليا 4-1. 

الترتيباللاعب (البلد)تمريرات حاسمة (مباريات)البطولة
=3روبرت غادوشا (بولندا)خمسة (سبعة)كأس العالم 1974
=3دييغو مارادونا (الأرجنتين)خمسة (سبعة)كأس العالم 1986
=3بيير ليتبارسكي (ألمانيا الغربية)خمسة (سبعة)كأس العالم 1982
المركز الثانيتوماس هاسلر (ألمانيا الغربية)خمسة (خمسة)كأس العالم 1994
المركز الأولبيليه (البرازيل) ستة (ستة)كأس العالم 1970

من هي اللاعبة التي سجلت أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ كأس العالم؟ 

لم تبدأ الفيفا في تسجيل إحصائيات التمريرات الحاسمة إلا اعتبارًا من عام 2003، مما يعني أن كأس العالم للسيدات من 1991 إلى 1999 غير مدرجة. 

كان هناك ممثلتان عن المنتخب الوطني النسائي للولايات المتحدة، وهما أليكس مورغان وميا هام، اللتان سجلتا خمس تمريرات حاسمة في مشاركاتهما في البطولة. 

اللاعبة التي قدمت أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في بطولة واحدة هي مارين مينرت، التي قدمت أداءً مذهلاً في بطولة عام 2003. 

فازت ألمانيا بكأس العالم عام 2003، بعد تغلبها على السويد بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية. وكان فريق مينرت قد أظهر قوة هجومية ملحوظة طوال البطولة، حيث سجل 13 هدفًا في ثلاث مباريات خلال مرحلة المجموعات، بما في ذلك الفوز 6-1 على الأرجنتين، ثم تغلب على روسيا 7-1 والولايات المتحدة 3-0 قبل المباراة النهائية الحاسمة.

الترتيباللاعب (البلد)تمريرات حاسمةالبطولات التي شارك فيها
=5تيريز سوجران (السويد)خمسأربع (2003، 2007، 2011، 2015) 
=5أليكس مورغان (الولايات المتحدة)خمسثلاثة (2011، 2019، 2023)
=5شيريدا سبيتس (هولندا)خمسةاثنان (2019، 2023)
=5رينات لينغور (ألمانيا)خمسةاثنان (2003، 2007)
=5فيكتوريا ساندل (السويد)خمسةاثنان (2003، 2007)
=5ميا هام (الولايات المتحدة)خمسواحد (2003)
=3آيا مياما (اليابان)ستةاثنان (2011، 2015)
=3بيرجيت برينز (ألمانيا)ستةاثنان (2003، 2007)
=1ميغان رابينو (الولايات المتحدة)سبعةثلاثة (2011، 2015، 2019)
=1مارين مينرت (ألمانيا)سبعةواحدة (2003)

أي لاعبة سجلت أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في بطولة كأس العالم واحدة؟

ربما تكون هام هي الاسم الأكثر شهرة في هذه القائمة، حيث سجلت خمس تمريرات حاسمة خلال كأس العالم 2003. ومن المثير للدهشة أن أربعاً من أفضل خمس لاعبات سجلن أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في بطولة كأس العالم واحدة، حققن ذلك في بطولة 2003. 

ومن بينهن مينرت، التي تمكنت من تسجيل سبع تمريرات حاسمة خلال البطولة. 

سجلت بيرجيت برينز، زميلتها في المنتخب الألماني، خمس تمريرات حاسمة في كأس العالم 2003، حيث اكتسحت ألمانيا جميع منافسيها في طريقها نحو الفوز. 

خسر منتخب الولايات المتحدة بقيادة هام بنتيجة 3-0 أمام ألمانيا في نصف النهائي، بينما خسر منتخب السويد بقيادة فيكتوريا ساندل في المباراة النهائية. 

في كأس العالم 2011، كانت اليابان هي الفائزة في النهاية، ولعبت آيا مياما دوراً محورياً في ذلك، حيث تأهلت فريقها من مجموعة ضمت أيضاً إنجلترا والمكسيك ونيوزيلندا - حيث خسرت أمام إنجلترا وفازت على منافسيها الآخرين - قبل أن تهزم ألمانيا بعد الوقت الإضافي في ربع النهائي، والسويد في نصف النهائي، وفرنسا في النهائي.

الترتيباللاعبة (البلد)تمريرات حاسمة  البطولة
=3فيكتوريا ساندل (السويد)أربعةكأس العالم 2003
=3آيا مياما (اليابان)أربعةكأس العالم 2011
=2ميا هام (الولايات المتحدة)خمسةكأس العالم 2003
=2بيرجيت برينز (ألمانيا)خمس كأس العالم 2003
المركز الأولمارين مينرت (ألمانيا)سبعة كأس العالم 2003
