كل ما تريد معرفته عن أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد الجديد.

أعلن ريال مدريد عن صفقته الثانية في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وهي ضم الشاب أوريليان تشواميني من نادي موناكو.

الملكي خاض سباق شاق على النجم الصاعد للمنتخب الفرنسي قبل بداية الميركاتو، حيث كان مطلب أندية كبيرة في القارة العجوز هي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وليفربول.

وفي الأسطر التالية، نتعرف أكثر على أوريليان تشواميني النجم الشاب لنادي موناكو والمنتخب الفرنسي، والمنضم حديثًا لنادي ريال مدريد.

ما هي صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

من هو أوريليان تشواميني؟

أوريليان تشواميني هو لاعب كرة قدم ولد في روين بفرنسا، وذلك في 27 يناير 2000، وهو يبلغ من العمر 22 عامًا فقط.

بدأ لعب كرة القدم وهو في سن السادسة في أكاديمية دارتيجيس، وفي 2011 انضم للأعمار السنية لنادي بوردو.

تدرج مع الفريق حتى وصل للفريق الأول في 2018، وبعد موسمين انتقل لنادي موناكو الذي شهد أفضل فتراته حتى الآن، وذلك قبل الانتقال لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

ما هي مسيرة أوريليان تشواميني مع منتخب فرنسا؟

بدأ تشواميني مسيرته مع منتخب فرنسا من فريق تحت 16 عامًا في 2015، وتدرج في جميع فرق الشباب حتى مثل المنتخب الفرنسي الأول في 2021.

لم يظهر في الكثير من المباريات مع الديوك بالطبع، فاستدعاءه الأول كان في 26 أغسطس 2021، ولعب منذ ذلك الحين 11 مباراة سجل خلالهم هدفًا واحدًا فقط.

ما هي تفاصيل انتقال أوريليان تشواميني لريال مدريد؟

لم يعلن ريال مدريد رسميًا حتى الآن إلا مدة عقد تشواميني مع الفريق، والذي سيمتد لمدة 6 مواسم قادمة أي ينتهي في صيف 2028.

لكن "ديفيد أورنستين" كشف عن تفاصيل هامة بخصوص عقد اللاعب مع الفريق الملكي وقيمة الصفقة، حيث أشار أنها تقدر بحوالي 100 مليون يورو.

وأفاد الصحفي بأن سعر تشواميني هو 80 مليون يورو، بالإضافة لحوافز إضافية تتعلق بالمشاركات والجوائز قد ترفع القيمة الإجمالية إلى 100 مليون.