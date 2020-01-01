من هو المدافع الأصعب الذي قابل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو؟

تعرف على أصعب لاعب قابل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من وجهة نظر الثنائي الأسطوري.

سنوات عديدة مرت على ظهور الثنائي ليونيل ميسي قائد برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق وهداف يوفنتوس الحالي على ساحة كرة القدم العالمية.

ومنذ أن ظهر ذلك الثنائي وهما يسيطران على كافة الجوائز الفردية في العالم كله، ويجعلان من أي خصم يقف أمامهما عبرة لمن يعتبر.

لكن من هو اللاعب الذي أوقف كل أسطورة منهما؟ والذي نجح في نيل احترام ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

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بالنسبة لقائد برشلونة قد يتوقع البعض أن أصعب من وقف أمامه كان سيرخيو راموس أو دييجو جودين، أو أحد نجوم ريال مدريد أو البرازيل.

لكن إجابة ميسي على ذلك السؤال كانت مفاجأة للبعض، حيث قال ليونيل في تصريحات سابقة لـ "DAZN": "بالنسبة لي بابلو مافيو مدافع جيرونا هو أكثر المدافعين صعوبة الذين واجهتهم، هو يبالغ في مراقبة الخصم بشكل كبير".

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أما بالنسبة لكريستيانو رونالدو فنجم منتخب البرتغال يرى أن أشلي كول هو أصعب من لعب أمامه خلال مسيرته الكروية في كل الدوريات.

وقال رونالدو لمجلة "كوتش": "لقد واجهت أشلي كول كثيرًا، لم يحدث أن تركني في مرة أتنفس، لديه السرعة والقدرة على قطع الكرة بقوة، اللعب أمامه لم يكن سهلًا".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد غادر الدوري الإنجليزي منذ سنوات واعتزل أشلي في صفوف ديربي كاونتي في الصيف الماضي، بينما لا يزال مافيو يلعب في صفوف جيرونا، ومن المرجح أن يواجه ميسي من جديد.