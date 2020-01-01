من هو الأرجنتيني إيفر بانيجا المرشح لانضمام إلى الدوري السعودي

تسعى جميع أندية الدوري السعودي لدعم صفوفها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

أكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية وجود صراع سعودي بين ناديي الهلال والأهلي للتعاقد مع الأرجنتيني ولاعب إشبيلية الإسباني إيفر بانيجا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبالتأكيد تسعى جميع أندية الدوري السعودي لدعم صفوفها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل إضافة قوة جديدة في صفوف الفريق خلال ما تبقى من منافسات سواء محلية أو قارية.

وبعد التقارير التي تحدثت عن اقتراب اللاعب من التواجد في الدوري السعودي قريبًا، بدأت الجماهير في البحث عن مسيرة اللاعب الأرجنتيني والذيم يمتلك تاريخًا طويلاً في ملاعب كرة القدم.

من هو بانيجا المُرشح للتواجد في الدوري السعودي

الاسم بالكامل إيفر ماكسميليانو ديفيد بانيجا، هو من مواليد مدينة روساريو الأرجنتينية عام 1988 (يبلغ من العمر الآن 31 عامًا)، يلعب في مركز الوسط المدافع، ويتواجد حاليًا مع نادي إشبيلية الإسباني.

يُعد بانيجا لاعبًا دوليًا، حيث أرتدى قميص منتخب التانجو الأرجنتيني، وبدأ مسيرته الدولي مع المنتخب الأرجنتين تحت 20 سنة، ومنتخب الأرجنتين الأولمبي، كما لعب لمنتخب الأرجنتين الأول 65 مباراة، مسجلاً ستة أهداف.

كيف بدأت مسيرة بانيجا

بدأ اللاعب مسيرته بشكل هاو في مدينة روساريو ثم بدأ مسيرة مع بوكا جونيورز خلال الفئات السنية الصغيرة، وتم تصعيده للفريق الأول بعمر الثامنة عشرة عندما حلّ مكان لاعب الوسط فرناندو جاجو حين انضم الأخير إلى ريال مدريد، وكان ذلك موسم 2006\2007.

لم تستمر مسيرة بانيجا كثيرًا مع بوكا جونيورز حيث رحل عن الفريق في صيف 2007 عندما تلقى عرضًا من نادي فالنسيا الأوروبي الذي كان أول ظهورٍ له معه ضد أتلتيكو مدريد.

الأندية التي لعب لها الأرجنتيني بانيجا

- لعب بانيجا مع نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني خلال موسم 2016\2017، حيث خاض 28 مباراة ولم يتمكن من تسجيل أي هدف حتى رحيله.

- خلال صيف 2018 رحل بانيجا إلى نادي فالنسيا الإسباني وتواجد مع النادي حتى عام 2014، وخلال هذه الفترة في 136 مباراة مسجلاً 9 أهداف.

- خرج اللاعب الأرجنتيني على سبيل الإعارة في بداية مسيرته مع نادي فالنسيا إلى نادي أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد شارك في 24 مباراة وسجل هدف وحيد.

- صيف 2014 رحيل اللاعب إلى نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني على سبيل الإعارة لمدة موسم شارك في 14 مباراة وسجل هدف.

- بعد نهاية مشواره مع النادي الأرجنتيني في صيف 2014 انتقل من فالنسيا إلى نادي إشبيلية مقابل 2.5 ملايين يورو، وشارك في 59 مباراة مسجلاً 8 أهداف.

- في صيف 2016 رحل بانيجا عن الدوري الإسباني لينضم إلى نادي الأنتر الإيطالي، وخاض مع الفريق 28 مباراة وسجل 6 أهداف، ورحل بعد موسم واحد ليعود إلى إشبيلية من جديد.

- آخر محطات بانيجا كانت عودته إلى إشبيلية مُجددًا قادمًا من الأنتر في صيف 2017 ليبقى مع الفريق حتى الآن في مسيرة جديدة.

كم تبلغ القيمة السوقية للأرجنتيني بانيجا

تصل القيمة للاعب الوسط الأرجنتيني صاحب الـ31 عامًا إلى 15 مليون يورو بحسب آخر تحديث لموقع "ترانسفر ماركت" في ديسمبر الماضي، وبالتأكيد لا يُجزم ذلك بأن الصفقة ستكون بهذه القيمة، ولكنها قد تكون مُقاربة نظرًا لإمكانيته الفنية المميزة.

إنجازات وبطولات بانيجا خلال مسيرته

حقق الدولي الأرجنتيني خلال مسيرته الكروية عددًا من الانتصارات والألقاب منها، لقب الدوري الأوروبي مرتين مع إشبيلية الإسباني كوبا ليبرتادوريس في 2007، وكأس الملك الإسباني في 2008، والمركز الثاني في بطولة كأس الملك الإسباني: 2017-18.

على الصعيد الدولي مع منتخب الأرجنتين تحت 20 عامًا فاز ببطولة كأس العالم، ومع منتخب الأرجنتين الأولمبي فاز بدورة الألعاب الأولمبية بكين 2008، ومع منتخب الأرجنتين الأول حقق المركز الثاني مرتين في بطولة كوبا أميركا.

طريقة لعب بانيجا

يمتلك اللاعب الأرجنتيني القدرة على اللعب في مركز وسط الملعب، ولكنه يمتاز بالقدرة على لعب الأدوار الدفاعية والهجومية، كما إنه يساهم في صناعة الأهداف وهو ما تؤكده لغة الأرقام حيث تمكن من صناعة 73 هدف خلال مسيرته بالملاعب، وبالتأكيد سيكون النجم الأرجنتيني عنصرًا هامًا لأي فريق ينضم إليه في الدوري السعودي نظرًا لخبراته الكبيرة التي يمتلكها وكذلك القوة البدنية التي يتميز بها اللاعب.