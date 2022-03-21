من هم أعلى المدربين أجرًا في العالم؟

لاعبو كرة القدم على مستوى النخبة الذين ينشطون في بطولات الدوري الكبرى في العالم يحصلون على أجر كبير مقابل خدماتهم، وأصبح الحال كذلك أيضًا بالنسبة إلى المدربين الذين يلعبون تحت إشرافهم.

وبينما يظل اللاعبون هم السلعة الأكثر قيمة في اللعبة وتعكس رواتب أفضل اللاعبين هذه الحقيقة، يحصل المدربون أيضًا على مكافآت مالية كبيرة.

بالطبع، مثلما تختلف رواتب اللاعبين، فإن الأجور التي يحصل عليها المدربون تتفاوت بشكل كبير للغاية.

وتلعب المكانة والقوة المالية للنادي دورًا، في حين أن سجل المدرب وسمعته مهمان بالتأكيد أيضًا.

كم يتقاضى مدربو كرة القدم في الأندية الكبرى؟

أسماء مألوفة مثل يورجن كلوب، وبيب جوارديولا وجوزيه مورينيو تعتلي الصدارة عند الحديث عن أعلى المدربين أجرًا.

عندما عين مانشستر سيتي جوارديولا كمدرب في عام 2016، كشفت تقارير أنه يحصل على 16.7 ملايين يورو في السنة.

وقيل إن هذا الراتب السنوي قد ارتفع إلى 23.9 مليون يورو سنويًا عندما وافق جوارديولا على تمديد عقده مع النادي الإنجليزي في عام 2020، مما يجعله المدرب الأعلى أجرًا في الدوري.

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يُعتقد أن مورينيو يتمتع بقوة ربح مماثلة لجوارديولا، وهو أمر غير مفاجئ نظرًا لمستوى النجاح الذي حققه البرتغالي في الأندية السابقة.

بعد فوزه بألقاب في كل نادٍ دربه ما عدا توتنهام، فإن سمعة مورينيو، على الرغم من كونها مثيرة للجدل في بعض الأحيان، جعلت توتنهام مستعدًا لدفع قرابة 18 مليون يورو سنويًا لتأمين خدماته.

فيما وصل راتب كلوب في ليفربول إلى مستوى مماثل، قرابة 18 مليون يورو، حيث يمكن القول إن إنجازات مدرب بوروسيا دورتموند السابق في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا تبرر تكلفته.

أعلى 10 مدربين أجرًا في العالم

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن بيب جوارديولا يحتل صدارة أعلى المدربين أجرًا في العالم، وتضم القائمة عددًا من المدربين المخضرمين، مثل كارلو أنشيلوتي، وجوزيه مورينيو.