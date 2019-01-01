من هم أكثر الفرق واللاعبين تسجيلًا من كرات ثابتة هذا الموسم؟

نتحدث عن الأهداف بتسديدات مباشرة من الكرات الثابتة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

الكرات الثابتة القريبة من منطقة جزاء المنافس هي إحدى الفرص السانحة للتسجيل، خاصة لو امتلك الفريق لاعبًا يُجيد تسديد الكرة من تلك الوضعيات.

ويتصدر برشلونة وليون قائمة الفرق الأوروبية الأكثر إحرازًا للأهداف من تسديدات مباشرة من الكرات الثابتة هذا الموسم، والحديث عن البطولات المحلية في الدوريات الخمسة الأوروبية الكبرى بجانب بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي وأخيرًا كأس العالم للأندية.

ونجح الثنائي في إحراز 4 أهداف هذا الموسم، يليهما مانشستر يونايتد وريال بيتيس وريال بلد الوليد وثنائي الليج وان "نيمس وباريس سان جيرمان" برصيد 3 أهداف، ثم تأتي قائمة كبيرة من الفرق التي تمكنت من إحراز هدفين.

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المثير للدهشة أن فرقًا كبيرة تضم لاعبين كبار لديهم الجودة لتنفيذ الكرات الثابتة لم ينجحوا في إحراز أي هدف بتسديدة مباشرة من كرة ثابتة هذا الموسم، أبرزها بايرن ميونيخ والإنتر ويوفنتوس.

على صعيد اللاعبين، يتصدر الأسطوري ليونيل ميسي القائمة بأربعة أهداف هي كامل حصيلة ناديه الكتالوني هذا الموسم من أهداف الكرات الثابتة، يليه عدد من اللاعبين تمكنوا من إحراز هدفين وهم نيمار (باريس سان جيرمان) وخوان ماتا (مانشستر يونايتد) وأركاديوش ميليك (نابولي) وجرانيت تشاكا (آرسنال) ووهبي الخزري (سانت اتيان) ونبيل فقير (ليون) ولوكاس دين (إيفرتون) وإيفر بانيجا (إشبيلية) وأنتوان جريزمان (أتليتكو مدريد) وممفيس ديباي (ليون) وأليكساندر كولاروف (روما) وكريستيان تييو (ريال بيتيس) وأوندريه دودا (هرتا برلين) وروبين ألكاراز (ريال بلد الوليد) وأنتونين بوبيتشون (نيمس) وجوناثان شميد (أوجسبورج).

الغريب كذلك في بيانات اللاعبين أن النجم كريستيانو رونالدو لم ينجح في تسجيل أي هدف من تسديدة مباشرة من كرة ثابتة هذا الموسم رغم أنه حاول 17 مرة.، وكذلك لاعب ميلان المتخصص في مثل تلك التسديدات "هاكان تشالهانوغلو" الذي حاول 7 مرات.

ميسي هو أكثر اللاعبين تسديدًا للكرة من ركلة ثابتة هذا الموسم، إذ حاول 34 مرة وسجل 4 أهداف، يليه كليميت جرينييه نجم رين وسدد 31 كرة لكنه لم ينجح سوى في إحراز هدف واحد فقط.