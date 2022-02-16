خطف ليفربول انتصارًا ثمينًا من سان سيرو أمام إنتر بهدفين نظيفين، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت الأفضلية واضحة لإنتر في شوط المباراة الأول مع أكثر من فرصة ضائعة، وامتدت لأغلب أوقات الشوط الثاني أيضًا.

لكن خبرة ليفربول حسمت المواجهة لصالحهم، بعدما أحرز روبيرتو فيرمينو هدف المقدمة بالدقيقة 75.

8 من آخر 12 هدفًا سجلهم فيرمينو في دوري الأبطال أتوا جميعًا في الأدوار الإقصائية، مما يوضح مدى "حسم" البرازيلي بالأوقات الصعبة.

ونجح محمد صلاح في الدقيقة 85 من إحراز ثاني الأهداف، وأولى أهدافه بعد العودة من كأس أمم إفريقيا 2021.

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على الجانب الآخر وبملعب ريد بول آرينا بالنمسا، خرج بايرن ميونخ بتعادل عصيب مع سالزبورج بهدف لمثله.

المقدمة لسالزبورج أتت عبر تشوكوبويكي أدامو بالدقيقة 21، بعد أن حلّ بديلًا لأوكافور في الدقيقة 12.

وفي اللحظات الأخيرة، نجح كينجسلي كومان في إدراك التعديل الذي من شأنه أن يسهل قليلًا من مهمة بايرن إيابًا.

تجدر الإشارة إلى أن إنتر يحلّ ضيفًا على ليفربول بأنفيلد في الثامن من مارس المقبل، وهو نفسه موعد استضافة بايرن لسالزبورج بأليانز آرينا.

الجدير بالذكر أن قاعدة الهدف خارج الديار بهدفين قد أُلغيت في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.