من شابه أباه فما ظلم .. نجل إيتو يحترف الكرة عالميًا

نجل إيتو يسيرعلى خطاه

يخضع لاعب كرة القدم، إيتيان إيتو، نجل النجم الكاميروني صامويل إيتو، الذي اعتزل اللعبة في عام 2019، للاختبار مع نادي الرديف في بنفيكا البرتغالي.

وكان إيتيان البالغ من العمر 18 عامًا قد أمضى الموسم الماضي في صفوف الشباب في فريق الدرجة الثانية الإسباني ريال أوفييدو.

كيف وصل نجل إيتو إلى احتراف الكرة عالميًا؟

في نهاية موسم 2020-21 تم إطلاق سراح إيتيان إيتو من الفريق الإسباني ريال أوفييدو ليظل بلا نادٍ لقترة من الوقت.

ومع بداية الموسم الجديد، عرض نادي بنفيكا البرتغالي على اللاعب للاختبار مع النادي الرديف ووافق اللاعب.

في الوقت الحالي، يتدرب صاحب الـ 18 عامًا ضمن صفوف الفريق البرتغالي حاليًا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في البرتغال بهدف توقيع عقد مع النادي.

ماذا هي علاقة إيتو بابنه؟

ولد إيتو جنر في بالما عام 2002، خلال الفترة التي قضاها والده في نادي مايوركا الإسباني، ويمتلك الجنسيتين الكاميرونية والإسبانية.

ويأمل أن يكون يومًا ما أفضل من والده الذي فاز بألقاب كبرى مع برشلونة وإنتر، قبل أن يلعب لاحقًا مع تشيلسي وإيفرتون.

وقال البالغ من العمر 18 عامًا في تصريحات سابقة: "هناك دائمًا ضغوط في الحياة سواء كنت ابنًا لشخص مشهور أم لا".

وأضاف: "لكن بالنسبة لي، أحاول فقط الاستمتاع بمسيرتي المهنية وأثبت للناس أنني أستطيع القيام بذلك".

وتابع: "لقد لعب والدي تأثيرًا كبيرًا في حياتي لأنني كنت معجبًا به دائمًا وأريد التعلم منه والاستمرار على خطاه".

وواصل"أحاول أن أكون أفضل منه وأتطلع دائمًا لدخول إلى أرض الملعب وتقديم أفضل ما لدي".

وأتم: "على الرغم من أنني أعلم أنه من الصعب أن أكون أفضل من والدي، إلا أنني أريد أن أعمل بجد لأحقق ما حققه".

يذكر أن في وقت سابق من هذا العام تصدر إتيان إيتو عنوانين الصحف بعد أن أحرز هدفًا من ركلة حرة خلال ظهوره الأول مع منتخب الكاميرون تحت 20 عامًا قبل أن يضيف ثانية من ركلة جزاء في الفوز 4-1 على موزمبيق.

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