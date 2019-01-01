من سيعاون مورينيو في مهمة إنقاذ توتنهام؟

حليفة القديم أول الغائبين

حدث آخر ما توقعه عشاق توتنهام، بانفصال النادي عن مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بعد شراكة دامت خمس سنوات، لتُسند المهمة للبرتغالي المثير للجدل جوزيه مورينيو.

وأعلن موقع النادي بشكل رسمي تعيين "سبيشال وان" في سُدّة حكم "توتنهام هوتسبير"، على أمل أن ينتشل الديوك من براثن الضياع، بعد تراجع نتائجه على المستوى المحلي منذ نهاية الموسم الماضي، وحتى المباريات الخمس الأخيرة، والتي خرج منها بثلاث نقاط من ثلاث تعادلات مقابل هزيمتين.

ودفع المدرب الأرجنتيني الضريبة، بخسارة منصبه، ومعه أيضًا طاقمه المساعد، والمؤلف من جيسوس بيريز، أنطوني خيمينيز ومانويل داجوستينو، ما أعطى مطلق الحرية للمدرب الجديد لاختيار مساعديه في مشروعه الجديد في الجزء الأبيض من شمال لندن.

وسريعًا، تحرك المو لاستقطاب اثنين من مساعدي نادي ليل، وهما نونو سانتوس وجواو ساكرامنتو، وذلك بحسب ما ذكره موقع النادي الفرنسي عبر موقعه الإلكتروني مساء اليوم الأربعاء.

وشملت قائمة مساعدي مورينيو في مشروعه الجديد، ريكاردو فورموزينيو وجيوفاني سيرا، الأول في منصب المحلل التكتيكي والثاني المحلل الفني، ومعهما كارلوس لالين، الذي عمل جوزيه في تشيلسي وريال مدريد ومانشستر يونايتد، والآن أصبح مدرب اللياقة البدنية الجديد لتوتنهام.

أما المفاجأة، فتكمن في غياب حليف مورينيو منذ زمن بعيد روي فاريا، وذلك لتمسكه بمنصبه كرجل أول لنادي الدحيل القطري.

وسيخوض مورينيو مباراته الأولى مع فريقه اللندني الجديد يوم السبت المُقبل أمام الجار الشرقي وست هام، في ديربي الجولة الثالثة عشر للبريميرليج، فيما ستكون مباراته الأولى على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ستكون مساء الثلاثاء عندما يستضيف أولمبياكوس اليوناني في واحدة من مواجهات المرحلة الخامسة لدوري مجموعات أبطال أوروبا.