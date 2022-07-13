من سيرحل؟ الاتحاد وسانتو يحسمان موقفهما من الأجانب

هل يستمر أجانب الاتحاد؟

حسمت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، موقفها من اللاعبين الأجانب، بالاتفاق مع المدرب البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني الجديد للنمور.

ما هو موقف الاتحاد من اللاعبين الأجانب؟

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، على أن إدارة نادي الاتحاد متمسكة بالسداسي الأجنبي بالفريق، وذلك ليستمروا مع العميد الموسم المقبل.

الاتحاد متمسك باستمرار "أحمد حجازي، مارسيلو جروهي، رومارينيو، برونو هنريكي، إيجور كورونادو، وعبد الرزاق حمد الله".

والمدرب نونو سانتو يريد إجراء بعض التعديلات، وهناك اتجاه بمنحه الحرية في الخيارين الأجنبيين المتاحين بالفريق، من أجل إكمال الخيارات المسموحة للموسم الجديد.

ما الذي يحتاجه الاتحاد الموسم القادم؟

أضافت الصحيفة أن نادي الاتحاد سيقوم بدعم الفريق بخيارات محلية وأجنبية في المراكز الدفاعية والمحور بجانب وسط الميدان.

إدارة الاتحاد تجري مناقشات مع المدرب سانتو حاليًا، الذي يتمسك بأن يكون ملف المحترفين الأجانب حسب رؤيته الفنية، من أجل حسم جميع الصفقات الصيفية قبل مغادرة البعثة إلى المعسكر الخارجي.

يأتي بعد أن حسم الاتحاد التعاقد مع زكريا هوساوي الظهير الأيسر لفريق أحد بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، مع أفضلية شراء بطاقة اللاعب الذي تألق في دوري يلو للدرجة الأولى السعودي.

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