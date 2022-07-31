مَن سجل مكالمة حمد الله والبلوي؟ "لا يستغفلونكم ويتركون القضية"

الحديث عن من سجل المكالمة أكثر من الحديث عن القضية نفسها!

وجه الإعلامي الرياضي محمد الدويش نصيحة إلى جماهير الاتحاد والنصر، بشأن قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم العميد الحالي، مع ناديه السابق العالمي.

لماذا قدم النصر شكوى ضد حمد الله؟

شهر العسل بين المهاجم المغربي والعالمي انتهى في نوفمبر 2021، وقتما أعلن النادي العاصمي فسخ عقد اللاعب من طرف واحد، لأسباب قانونية وشرعية، بحسب ما جاء في البيان.

حتى الآن، لم يوضح النصر تفاصيل فسخ العقد، لكن بحسب التقارير الصحفية السعودية فإن هذا القرار اتخذ بعدما تطاول المغربي بألفاظ نابية تجاه أحد إداريي النادي.

ولجأ الطرفان بعدها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إذ طالب كل منهما بحقوقه المالية عقب فسخ العقد، لكن لم يُصدر أي قرار بعد.

وبعد أشهر، تفجرت أزمة جديدة بعدما حصل النصر على تسجيلات صوتية، يزعم أنها بين حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للعميد، وحمد الله، يحرض بها الأول المهاجم على التمرد والرحيل عن النصر خلال فترة سريان عقده.

قضية التسجيلات منظورة حاليًا أمام لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي انتهت من التحقيق بها. "اقرأ المزيد من التفاصيل"

ما هي نصيحة الدويش للجماهير في قضية حمد الله؟

نشر الدويش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يوجه فيها نصيحة إلى جمهوري النصر والاتحاد في قضية حمد الله.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "لا يستغفلونكم بمن سجل، فحتى لو سجلها مسلي آل معمر، فهذه قضية أخرى بين الاتحاد ومن سجل ولا تأثير لها".

واختتم الدويش تصريحاته قائلًا: "القضية بين الناديين، ما الذي تثبته هذه التسجيلات، تفاوضًا فقط، تفاوضًا وتحريضًا، تلاعبًا بالمباراة؟ هذه هي قضية حمد الله المحلية، من يقول غير ذلك يستغفل ويُجيّش".