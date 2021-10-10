"من خارجهما .. هذا النجم سيقود فريق "الهلال والنصر" أمام باريس سان جيرمان"

لم يعد الأمر يقتصر على نجوم الهلال والنصر

كشف الصحفي والمصور فهد المري عن مفاجأة تخص مباراة فريق "الهلال والنصر" أمام باريس سان جيرمان المقرر إقامتها في يناير القادم ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تُشرف عليه وزارة الترفيه السعودية.

تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودية كان قد أعلن عن إقامة مباراتين كبيرتين خلال موسم الرياض الذي سينطلق في الـ11 من أكتوبر القادم تحت شعار "2019 كان تخيل … 2021 تخيل أكثر"، الأولى منهما تجمع فريقًا من لاعبي عملاقي الرياض ضد باريس سان جيرمان.

اقرأ أيضًا | آخرهم تاو وبيريرا وألدرفيريلد .. لاعبون تركوا إنجلترا للعب في الدوريات العربية

المستشار السعودي لم يُشر أبدًا لتواجد لاعب من خارج الفريقين في المباراة الكبرى، لكن الصحفي فهد المري أكد أن إيفر بانيجا نجم الشباب سيقود فريق الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان.

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "خاص .. لاعب الشباب بانيجا يقود نجوم الهلال والنصر أمام نادي باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض".

يُذكر أن بانيجا يعيش موسمه الثاني في الدوري السعودي وقد أبهر الجميع بأدائه مع الشباب خلال الموسم الماضي سواء على الصعيد الفني أو الصعيد الشخصية والقيادة وتوجيه زملائه على أرض الملعب.