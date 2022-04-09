"من جلب هذا الثلاثي الأجنبي للهلال والنصر لا يحب الخير للسعودية"

اختار محسن الحارثي لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق ماتيوس بيريرا نجم الهلال كأفضل لاعب خلال مواجهة دوري أبطال آسيا أمام الشارقة يوم أمس، لكنه شدد على أن ذلك لا يُغير من رأيه بالاعب، مشيرًا إلى أن من جلبه وزميله في الهلال ومهاجم النصر للدوري السعودي لا يُحب السعودية.

الهلال هزم ضيفه الإماراتي 2-1 في افتتاح مشوار الفريقين ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وقد سجل هدفه الأول صالح الشهري من ركلة جزاء فيما أضاف ميشيل الثاني بطريقة رائعة في الشوط الثاني بعد تمريرة حاسمة ممتازة من بيريرا وبعدما كان أوتابيك شوكوروف قد أدرك التعادل للفريق الإماراتي.

ماذا قال الحارثي عن ثلاثي الهلال والنصر الأجنبي؟

المدافع السابق كان دائم الانتقاد للثلاثي، ميشيل وماتيوس بيريرا وجوناثان رودريجيز، وأداء صانع ألعاب الهلال أمام الشارقة لم يُغير رأيه أبدًا، حسبما أوضح في تصريحاته لبرنامج "ملعب SBC".

إذ قال "أتفق مع أن بيريرا هو رجل مباراة الهلال والشارقة، لكن هذا لا يُغير رأيي به، ومازلت أرى أن من أحضره وميشيل وجوناثان للدوري السعودي لا يُريد الخير للسعودية".

ماذا قدم بيريرا خلال مباراة الهلال والشارقة؟

صانع الألعاب الذي لعب خلف الشهري شارك في 89 دقيقة من اللقاء، وقد صنع هدف الفوز الثمين بلمسة رائعة، فيما سدد مرتين كانتا خارج المرمى.

بيريرا نجح في مراوغة واحدة من 3 قام بها، فيما فاز بخطأ من منافسيه، وقد مرر 59 تمريرة بنسبة نجاح 86% كان منها فقط 3 في نصف ملعبه والـ53 الأخرى في نصف ملعب الخصم بنسبة نجاح 85%.

الرقم الأهم في أداء بيريرا والذي يؤكد جودته كصانع لعب هو صناعته لـ5 فرص في اللقاء، وهو الأعلى بين لاعبي الفريقين، منها واحدة محققة للتسجيل.

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