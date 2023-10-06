من جديد.. بوجبا يسقط في اختبار المنشطات ويوفنتوس يدرس الخطوة المقبلة!

موهبة يبدو أنها قد ضاعت للأبد..

سقط الفرنسي بول بوجبا من جديد في اختبار المنشطات الذي تم للمرة الثانية وأثبت إيجابية تعاطيه لمنشط التستوستيرون المحظور في ملاعب كرة القدم.

يأتي هذا بعد نحو شهر من عينة أولى تم إثبات إيجابيتها وأدت إلى إيقاف بوجبا إلى حين البت في نتائج العينة الثانية التي أتت إيجابية.

ووفقًا لصحيفة "لا بريسي" الفرنسية فإن سقوط بوجبا هذه المرة في عينة المنشطات بات مؤكدًا، وهو ما يعرضه لعقوبة الإيقاف القصوى وهي 4 أعوام.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا للصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" فإن نادي يوفنتوس يدرس جميع الخيارات في عقد بوجبا، مع تهديده بعقوبة طويلة الأمد في الوقت الراهن.

وفي سبتمبر الماضي، سقط بول بوجبا في اختبار روتيني للمنشطات قبيل مباراة أودينيزي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي، ومن يومها وهو غائب عن قوائم البيانكونيري لحين صدور قرار نهائي حيال هذا الملف.