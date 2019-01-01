من جديد - نواف العابد يشكو من التهابات البطن

رغم الجراحة التي أجراها منذ أربعة أعوام إلا أن الإصابة تتجدد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

غاب نواف العابد؛ لاعب الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، عن مران فريقه، إثر تجدد الإصابة لديه مرة أخرى.

الزعيم يواصل استعداداته لانطلاق موسمه الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بمواجهة أبها في 23 من الشهر الجاري.

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وتواجد العابد في العيادة بمقر النادي، إثر تعرضه لالتهابات بسيطة في منطقة أسفل البطن، التي يشكو منها على مدار السنوات الأخيرة.

وأوضح الجهاز الطبي للهلال أن اللاعب سيعود للانتظام في المران خلال اليومين المقبلين، لتحوم الشكوك حول إمكانية لحاقه بمواجهة أبها.

العابد كان قد خاض جراحة في البطن منذ أربعة أعوام بسبب الإصابة نفسها، إلا أنه رغم ذلك فإنها تتجدد لديه بين الحين والآخر.