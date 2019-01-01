من جديد .. فيدال يُثير الغموض حول مستقبله مع برشلونة

هل سيجمع شمله بمدربه السابق في شمال إيطاليا؟

تعمد متوسط ميدان برشلونة أرتورو فيدال إثارة الجدل حول مستقبله مرة أخرى، وذلك برد "ضبابي" على سؤال حول إمكانية خروجه من "كامب نو" الشهر المُقبل.

واقترن اسم الدولي التشيلي بأكثر من نادٍ إيطالي في الآونة الأخيرة، وذلك بعد تصريحاته الشهيرة التي عبر خلالها عن استيائه من كثرة جلوسه على مقاعد البدلاء في البرسا.

وسبق للاعب بايرن ميونخ السابق، أن استفاض في مدح مدربه السابق في يوفنتوس أنطونيو كونتي، وهي التصريحات التي فسرها الإعلام الإسباني وكذلك الإيطالي على أنها إشارة واضحة لرغبة في لم شمله مع كونتي في "جوسيبي مياتزا".

وعند عودته إلى وطنه لقضاء عطلة عيد الميلاد مع الأهل والأصحاب، سُئل صاحب الـ32 عامًا عن مستقبله مع البرسا وإمكانية ذهابه إلى إنتر، فأجا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية "هذا الملف مع وكيل أعمالي في الوقت الراهن، وعندما يعود إلى برشلونة سنرى ما سيحدث".

وأكد أنه لا يشعر بأي قلق على مستقبله، بقوله "لا داعي للقلق بشأن مستقبلي، أنا الآن في إجازتي، وقد قمت بعملي على أكمل وجه، ووكيل أعمالي هو الشخص المسؤول عن ذلك (تأمين مستقبله)، وأنا سعيد للغاية في برشلونة، لكن عندما أعود إلى التدريب سأرى آخر المستجدات".

في الوقت ذاته، أعرب عن أمله في البقاء في الملاعب الأوروبية لأطول فترة ممكنة، قائلاً "آمل في الاستمرار في أوروبا لفترة طويلة، خاصة وأنني أصبحت على مقربة من هدفي الـ100".

وعن كثرة جلوسه على مقاعد البدلاء في برشلونة، قال "لست الشخص الذي يتخذ هذا القرار، إنه المدرب، لكن الناس يرون كل شيء، وهذا يجعلني هادئًا وبطبيعة الحال سأعمل دائمًا على استغلال كل فرصة تتاح لي، هذا ما أحبه وأملي أن أرفع الكؤوس التي تنتظرنا (في نهاية الموسم)".