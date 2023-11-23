من جديد.. ريال مدريد يواصل الضغط على حكام الدوري الإسباني!

قبل أن يدير الحكم مباراة قادش ضد الملكي..

يواصل ريال مدريد عبر قناته الرسمية الحديث عن الحكام وعرض مساوئهم السابقة تجاه الفريق الملكي، هذه المرة تجاه حكم مباراته المقبلة ضد قادش، كوادرا فيرنانديز.

ولحساب الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني، يحل ريال مدريد ضيفًا على قادش على أرضية ملعب "نويفو ميرانديا" معقل الفريق المنتمي لجزر الكناري.

وقد ذكر تلفزيون ريال مدريد في فيديو مخصص للأمر أن كوادرا فرنانديز كان موجوداً بتقنية VAR في الديربي هذا الموسم في ملعب "سفيتاس ميتروبوليتانو" أمام أتلتيكو مدريد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لم يقل الحكم حينها أي شيء عن تدخل خيمينيز على رودريجو والهدف الذي تم إلغاؤه ضد ريال مدريد بسبب تسلل أنطونيو روديجر، كما أن قناة ريال مدريد وبخته لأنه لم يحذر الحكم من وجود خطأ على بيلينجهام قبل الهدف الأول للروخيبلانكوس.

كما سلط الفيديو الضوء على إلغاء هدف لفينيسيوس في مباراة إشبيلية وريال مدريد الموسم الماضي التي انتهت بنتيجة 2-1 للأندلسيين، وهو القرار الذي تعرض لانتقادات شديدة في ذلك الوقت.