من جديد.. الاتهامات الخطيرة تحوم حول مانشستر سيتي في إنجلترا

هل تعود المشاكل من جديد؟

لا تزال هناك اتهامات بشأن مانشستر سيتي داخل الدوري الإنجليزي ولا تبدو الأمور مستقرة بالنسبة لفريق المدرب بيب جوارديولا.

صحيفة "ذا أثليتك" اعترفت حكومة المملكة المتحدة بأن سفارتها في أبو ظبي ومكتب الكومنولث والخارجية في لندن ناقشوا الاتهامات الموجهة إلى مانشستر سيتي من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنهم يرفضون الكشف عن المراسلات لأنها قد تخاطر بعلاقة المملكة المتحدة مع مانشستر سيتي.

وفي فبراير، وجهت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز 115 تهمة إلى السيتي، تتعلق بسلسلة من الانتهاكات المزعومة للقواعد المالية بين موسمي 2009-2010 و2017-2018.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويتهم الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة "لا سيما فيما يتعلق بإيراداته (بما في ذلك إيرادات الرعاية)، والأطراف ذات الصلة وتكاليف التشغيل".

وينفي النادي هذه الاتهامات وأشار في بيان سابق إلى "مجموعة من الأدلة الدامغة" التي ستبرئه من ارتكاب أي مخالفات.