من جديد.. إصابة ليونيل ميسي وغيابه عن باريس سان جيرمان

أنباء غير سارة لمشجعي باريس سان جيرمان وكرة القدم بشكل عام وعشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل عام.

الأرجنتيني الذي يواجه في الآونة الأخيرة عاصفة من الانتقادات من جماهير باريس سان جيرمان آخرها كان في ملعب حديقة الأمراء نفسه، يمر بمشكلة جديدة داخل القلعة الباريسية، تتمثل في إصابة جديدة!.

أخبار غير سعيدة

فقد أصيب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان على مستوى وتر أكيليس، في أخبار غير سعيدة لمشجعي القلعة الباريسية.

وبات من المؤكد غياب الأرجنتيني أفضل لاعب في العالم 7 مرات عن مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي والتي ستكون ضد أنجيه ومن المرجح أن يغيب أيضًا ضد لنس في الأسبوع التالي لها.

غياب جديد

جاء تأكيد إصابة ليونيل ميسي على مستوى وتر أكيليس في بيان رسمي للنادي الباريسي، الذي فتح المجال للمزيد من الإيضاحات حول حالة ليونيل ميسي حلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وغاب ميسي عن 10 مباريات إلى الآن (ستكون 11 بشكل رسمي) في الدوري الفرنسي عن باريس سان جيرمان هذا الموسم، سواء بفعل إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أو بفعل الاستدعاءات لمعسكرات منتخب الأرجنتين أو لإصابات أخرى.

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