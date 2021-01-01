من برشلونة إلى قمة البؤس .. بنفيكا يطالب بفسخ إعارة توديبو

لاعب برشلونة المعار إلى شالكه قد ينضم إلى روما

أصبح مستقبل جان كلير توديبو، لاعب برشلونة المعار إلى بنفيكا، معلقًا، بعد طلب النادي البرتغالي بفسخ إعارته وإعادته إلى الفريق الكتالوني..

توديبو يتواجد على سبيل الإعارة مع بنفيكا مع أحقية شراء تصل إلى 25 مليون يورو، ولكن الإصابة التي تعرض لها قد يؤدي إلى عودة اللاعب لصفوف برشلونة.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن توديبو الذي كان مطلوبًا في الدوري الإيطالي من قبل روما وكذلك ميلان، بات الآن في وضع لا يحسد عليه أي لاعب.

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وأضافت سبورت أن توديبو كان قد تعرض لإصابة على مستوى الكاحل جعلته لا يستطيع حتى المشاركة في تدريبات الاستشفاء وأبعدته عن الفريق.

وبعد تعافيه منها عقب 3 شهور من الابتعاد لم ينجح اللاعب القادم من برشلونة في إقناع مدربه جورج جيسوس وأصبح بلا مكان داخل النادي.

وقد يتجه برشلونة للتعاقد مع مدافع في ظل تكرار إصابات صامويل أومتيتي منذ فوزه بكأس العالم مع فرنسا قبل عامين. لذلك فإن الفريق الكتالوني ليس بحاجة له.

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يذكر أن توديبو كان قد انضم إلى برشلونة بالكثير من الآمال لحل أزمة الدفاع والأظهرة ولكن نتائج ذلك لم تكن على قدر التوقعات.