من أجل مبابي .. باريس يحدد ثلاثة أسماء "ضخمة" لخلافة ليونيل ميسي

أيام الأرجنتيني تبدو معدودة في حديقة الأمراء

بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التحضير للحياة من دون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بوضع قائمة من البدائل المتاحة بالميركاتو الصيفي.

ميسي لم يجدد مع باريس حتى الآن، ويبدو أن هذه الخطوة لن تحدث بعد الضجة الهائلة التي ظهرت الأيام الماضية بعد سفر اللاعب إلى السعودية وقيام الجماهير بالتظاهر ضده بعد إيقافه.

العديد من الصحف أكد أن ميسي أخبر إدارة باريس بقراره بأنه لا يريد البقاء، لذلك قرر النادي الفرنسي التفكير في العناصر التي يمكنها خلافة الأرجنتيني بحديقة الأمراء.

وسائل إعلام فرنسية على رأسها صحيفة "ليكيب" أشارت إلى رغبة باريس في القيام بصفقة ضخمة بضم أحد النجوم الكبار، لتأمين بقاء كيليان مبابي بالفريق، والتأكد من تواجد أفضل اللاعبين من حوله لتجنب رحيله.

ويأتي على رأس هذه القائمة راندال كولو مواني مهاجم آينتراخت فرانكفورت، حيث سجل 21 هدفًا وصنع 15 في 41 مباراة لعبها خلال هذا الموسم وتم ربطه بريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.

الاسم الثاني هو فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الذي سجل 26 هدفًا في 33 مباراة لعبها هذا الموسم، ولكن سعره قد يصل إلى حوالي 150 مليون يورو، وهذا الأمر قد يمثل مشكلة لباريس.

وأخيرًا يأتي رافاييل لياو جناح ميلان البالغ من العمر 23 سنة، حيث أكد موقع "Le 10 Sport" أن لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس يريد التعاقد معه مرة أخرى بعدما سبق أن جلبه لنادي ليل الفرنسي.

يذكر أن الوجهة الأقرب لميسي هي برشلونة في حالة تحمل النادي الإسباني التكاليف المالية الخاصة براتبه، كما هناك تكهنات حول احتمالية انتقاله للهلال السعودي أو إنتر ميامي الأمريكي.