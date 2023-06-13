من أجل الكرة الذهبية .. وكيل فاتي يصدم برشلونة بتصريحات "عكس التيار"

هل يستمر اللاعب بالنادي الكتالوني؟

رغم كل التكهنات حول محاولاته لإقناع أنسو فاتي بالرحيل عن برشلونة، خرج جورج مينديش وكيل أعمال اللاعب بتصريحات عكس هذا الاتجاه تمامًا.

فاتي يمثل مشكلة للفريق الكتالوني بسبب تصريحات والده ضد النادي الفترة الأخيرة حول عدم رضاه عن وضعه وغيابه عن التشكيل الأساسي تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، حيث وضعه برشلونة على قائمة البيع هذا الصيف للاستفادة منه ماليًا لتمويل صفقات جديدة.

صحيفة "سبورت" أكدت أن مينديش تحالف مع جوان لابورتا رئيس برشلونة لإقناع اللاعب بالرحيل، مع إمكانية دخوله في صفقة تبادلية مع روبن نيفيش لاعب وسط وولفرهامبتون.

ولكن وكيل الأعمال البرتغالي قال في تصريحات لشبكة "Jijantes FC":"أنسو يريد البقاء في برشلونة، لقد نجح في تسجيل 3 أهداف في مبارياته الأخيرة مع الفريق ويتطلع للاستمرار بالنادي".

وأضاف:"بالنسبة لي فاتي هو أحد أفضل اللاعبين الشباب في العالم وفي يوم من الأيام سيحصل على الكرة الذهبية".

يذكر أن فاتي ارتبط بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي خلال هذا الصيف، وسط أنباء حول اهتمام آرسنال ومانشستر يونايتد بالحصول على خدماته.