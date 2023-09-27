من أجل الصدارة.. هجوم علني من ريال مدريد على حكام الدوري الإسباني!

ريال مدريد يعرف من أين تؤكل الكتف!

مارس ريال مدريد ضغطًا على حكام الدوري الإسباني من خلال استعراض فيديوهات عبر القناة الرسمية للنادي تصف طاقم تحكيم مباراته ضد لاس بالماس اليوم الأربعاء في الليجا بأنهما متحيزان ضد ريال مدريد.

طاقم التحكيم الذي سيكون بقيادة من مونويرا مونتيرو وجونزاليس فويرتيس سيكونان مسؤولين كحكم ساحة وتقنية فيديو عن إدارة لقاء يطمح رجال المدرب كارلو أنشيلوتي في أن يحمل عودتهم إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني التي فقدوها الجولة الماضية بالهزيمة من أتلتيكو مدريد.

وأبدى التليفزيون الرسمي لريال مدريد ما أسماه بـ"تاريخ هذين الحكمين في الإضرار بريال مدريد" مستعرضًا لقطات سابقة لهما أثناء إدارة مباريات الملكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لم يكن "ديربي مدريد "بعيدًا عن الأمر أيضًا، فمقطع الفيديو المنشور عبر قناة ريال مدريد الرسمية أتى بعد يومين من نشر مقطع آخر تطرق إلى ما أسماه "بالكوارث التحكيمية" في المباراة التي أقيمت على ملعب سفيتاس متروبوليتانو.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكن نع مباراة أكثر لريال مدريد الذي يستطيع العودة للصدارة بالفوز على لاس بالماس، حال عدم فوز جيرونا في مباراته بالجولة الحالية.