من أجل الجماهير.. مانشستر سيتي يسجل الهدف الأول في شباك ريال مدريد!

أسعار التذاكر تظهر رغبة الفريق المانشستراوي في المرور..

على أعتاب مباراة نصف النهائي بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، جعل الفريقان أسعار التذاكر رسمية لمشاهدة مباريات الذهاب والإياب، كل في ملعبه.

على عكس العام الماضي، سيكون اللقاء الأول على ملعب ريال مدريد سانتياجو برنابيو في 9 مايو والثاني على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي في السابع عشر من الشهر نفسه.

كان سعر تذاكر المباراتين مثار جدل، ففي حين كانت أسعار مباراة ريال مدريد باهظة الثمن، كان العكس تمامًا بالنسبة لمباراة الإياب الخاصة بمانشستر سيتي.

أرخص التذاكر في مباراة ريال مدريد تكلف حوالي 120 يورو، بينما أرخص تذكرة في مباراة إنجلترا تبلغ 42 يورو.

وفي سانتياجو برنابيو، ستكلف أغلى تذكرة دون أخذ تذاكر "في آي بي" في الحسبان حوالي 445 يورو في المدرجات، وهو أعلى سبع مرات من أعلى سعر مقارنة بما سيكلفه لقاء الإياب في مانشستر بتذاكره الأغلى البالغ ثمنها 77 يورو.

يُظهر الفريق الإنجليزي مرونة أكبر فيما يتعلق بالمجموعات ذات القوة الشرائية الأقل، ويراهن على حضور جماهيري تاريخي للمرور من عقبة ريال مدريد.