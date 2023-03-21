من المدرب؟ شرط ليونيل ميسي الوحيد للتجديد مع باريس سان جيرمان!

أحمد مجديأحمد مجدي
|
Messi GaltierGetty
الدوري الفرنسي - ليج 1ليونيل ميسيباريس سان جيرمان

الأرجنتيني يدرس كافة الخيارات

تبدو مسألة تجديد عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان أمرًا محاطًا بالكثير من الغموض خصوصًا قبل أشهر قليلة من انتهاء عقده مع الفريق الباريسي.

ليونيل ميسي الذي يمر الآن بفترة توقف دولي مع منتخب بلاده حيث يواجه التانجو كلًا من بنما وكوراساو وديًا، مستعد لسماع عروض التجديد ولكن من وجهة نظر مختلفة.

الصحفي الإيطالي الخبير في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو قال لموقع "كوت أوفسايد" إن ميسي تلقى عرضًا بالفعل للتجديد من باريس سان جيرمان ولكنه يود الجلوس مرة أخرى بعد العودة من التوقف الدولي وسماع بعض التفاصيل عن مشروع الفريق الباريسي.

الصحفي الإيطالي يقول إن ميسي يرغب في معرفة من سيقود الفريق خلال الموسم المقبل وكذلك تشكيلة اللاعبين من أجل وضع أسس عريضة يحدد بناء عليها تجديده للنادي الباريسي أم لا.

وأكد الصحفي الإيطالي أن كل شيء الآن بيد ليونيل ميسي ووالده ووكيل أعماله في نفس الوقت خورخي ميسي.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

11924 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 20%كريم بنزيما
  • 38%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 12%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 16%فيكتور أوسيمين
11924 الأصوات

اختيارات المحررين