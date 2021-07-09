من الأكثر تسجيلًا للأهداف من ركلات حرة مباشرة وما هو ترتيب ميسي ورونالدو؟

مركز متأخر لميسي ورونالدو في ترتيب أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف من ركلات حرة مباشرة عبر التاريخ

دائمًا ما تخطف الأهداف من الركلات الحرة، أنظار المتابعين خاصة عند تسجيلها بطريقة مميزة، ومن مسافة بعيدة وتسببت في خداع الحارس والمدافعين.

ويتميز العديد من اللاعبين في العديد من الفرق عبر العصور، بتنفيذ الركلات بطريقة مميزة، والتي حسمت العديد من المباريات في أوقات مثيرة.

🤯🤯🤯



🎯 El gol de Messi 🇦🇷 ante Ecuador desde otro ángulo y con nuestra cámara exclusiva 📹#VibraElContinente #CopaAmérica pic.twitter.com/XBbZU7kZoU — Copa América (@CopaAmerica) July 6, 2021

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على التالي على أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف من ركلات حرة مباشرة عبر التاريخ.

من أكثر لاعب سجل أهداف من ركلات حرة مباشرة عبر التاريخ؟

البرازيلي جونينو، ملك الأهداف من ركلات حرة مباشرة عبر التاريخ، نجح في تسجيل 77 ركلة عبر مسيرته، والتي قضى أغلبها مع ليون الفرنسي.

رونالدو وميسي من الأكثر تسجيلًا للأهداف من ركلات حرة عبر التاريخ؟

حتى فترة قريبة كان صاروخ ماديرا، يتفوق على ميسي في التسجيل من ركلات حرة، إلا أن البرغوث الأرجنتيني توهج مؤخرًا ونجح في الوصول إلى هدفه رقم 58، متفوقًا بهدفين عن رونالدو.

كريستيانو رونالدو الموسم ليونيل ميسي 0 2002-03 - 1 2003-04 - 1 2004-05 0 1 2005-06 0 1 2006-07 0 5 2007-08 0 5 2008-09 1 6 2009-10 2 7 2010-11 1 6 2011-12 3 3 2012-13 6 6 2013-14 4 2 2014-15 2 3 2015-16 9 4 2016-17 5 2 2017-18 7 1 2018-19 8 1 2019-20 5 1 2020-21 5 56 المجموع 58

من أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف من ركلات حرة مباشرة عبر التاريخ؟

كريستيانو رونالدو – 56 هدفًا

صاروخ ماديرا مع منتخب البرتغال، والفرق التي شارك معها طيلة مسيرته، نجح معهم في تسجيل 56 هدفًا في كافة المسابقات.

ليونيل ميسي – 58 هدفًا

البرغوث الأرجنتيني، في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة مع منتخب بلاده تألق، ونجح في تسجيل هدفين من ركلات حرة، ليصل إلى الهدف رقم 58 في مسيرته من ركلات حرة.

جول بيديا | كيف تسدد الركلات الحرة المباشرة على طريقة ليونيل ميسي؟

مارسيلينيو ماريوكا – 59 هدفًا

بالرغم من مسيرته المميزة في البرازيل، إلا أن الكثيرين لم يسمعوا عنه، وبالرغم من هذا تمكن من تسجيل 59 هدفًا من ركلات حرة مباشرة في مسيرته.

روجيرو سيني – 59 هدفًا

أكثر حارس سجل أهداف عبر التاريخ، قضى أغلب مسيرته مع ساو باولو البرازيلي، تمكن من تسجيل 59 هدفًا من ركلات حرة مباشرة، في مسيرته التي تخطت 25 عامًا.

رونالد كومان – 60 هدفًا

المدافع الهولندي ومدرب برشلونة الحالي، في مسيرته تمكن من تسجيل 60 هدفًا من ركلات حرة مباشرة.

زيكو – 62 هدفًا

أسطورة البرازيل تميز بدقة تسديداته، والتي جعلته واحدة من أفضل اللاعبين في العالم بفترة السبعينيات، استطاع تسجيل 62 هدفًا من ركلات حرة مباشرة.

دييجو أرماندو مارادونا – 62 هدفًا

أسطورة الأرجنتين الراحلة، والذي يعتبره البعض أفضل لاعب في التاريخ، تمكن من تسجيل أكثر من 20% من الأهداف في مسيرته من ركلات حرة، ووصلت أهدافه إلى 62 هدفًا.

ديفيد بيكهام – 65 هدفًا

الجملة الشهيرة التي تقول "افعلها مثل بيكهام"، تشير إلى مدى جودة الموهبة الإنجليزية، واتقانه للركلات الحرة، جعلته يسجل في مسيرته 65 هدفًا من ركلات حرة مباشرة.

رونالدينيو – 66 هدفًا

الساحر البرازيلي كان يتميز بالذكاء والمهارة ودقة التصويبات من مسافات بعيدة، ليسجل 66 هدفًا في مسيرته من ركلات حرة مباشرة.

فيكتور ليجروتالي – 66 هدفًا

اللاعب الأرجنتيني كان واحدًا من أفضل اللاعبين في فترة السبعينيات، وصاحب الـ 12 هدفًا أوليمبيًا، استطاع تسجيل 66 هدفًا في مسيرته.

بيليه – 70 هدفًا

أسطورة البرازيل والذي يعتبره البعض أفضل لاعب في التاريخ مع مارادونا، سجل 70 هدفًا من ركلات حرة.

جونينيو – 77 هدفًا

كما ذكرنا سابقًا، البرازيلي جونينيو ملك الركلات الحرة المباشرة، سجل 77 هدفًا من ركلات حرة مباشرة.