من الأفضل.. أجانب الهلال أم النصر قبل ديربي الرياض؟

ديربي الرياض على صفيح ساخن مساء اليوم

مساء اليوم يستضيف محيط الرعب، في مدينة الرياض، الديربي بين الهلال والنصر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الهلال خلال المباراة للحصول على الثلاث نقاط من أجل تأمين الصدارة والثأر من هزيمته نهاية الموسم الماضي والتي أهدت لقب الدوري للعالمي.

ويضم الفريقين بعض المحترفين المميزين والذين يقدمون أداءًا أكثر من رائع خلال الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخلال التقرير التالي نرصد من الأكثر استفادة من الفريقين باللاعبين الأجانب خلال الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال

يضم الهلال 7 محترفين وهم هيون سو جانج المدافع الذي شارك في الـ7 مباريات الماضية بشكل كامل وأصبح القطعة التي تكمل قوة دفاعات الزعيم.

ويأتي من بعده جوستافو كويلار لاعب خط الوسط الذي شارك في 5 مباريات خلال الـ7 جولات الماضية ولكن لم يقدم المردود الذي ينتظره جمهور الهلال منه.

كارلوس إدواردو الذي نجح في تسجيل 6 أهداف في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال مشاركته في الـ7 جولات الماضية.

وشارك البيروفي أندريه كاريلو جناح الفريق السعودي في 5 مباريات خلال 7 جولات بالدوري الموسم الحالي وقام بصنع هدف واحد فقط.

الإيطالي القصير سباستيان جيوفينكو لاعب الهلال شارك في 6 مباريات خلال الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، نجح في تسجيل 3 أهداف وصنع هدف.

الدبابة الفرنسية بافيتيمبي جوميز في هجوم الهلال نجح في تسجيل 5 أهداف وصنع اثنين أخرين خلال 7 مباريات شارك بها بالموسم الحالي.

وأخيرًا.. السوري الواعد عمر خربين الذي عاد للهلال مع بداية الموسم الحالي، وشارك في 6 مباريات سجل 4 أهداف وصنع اثنين أخرين.

وبذلك نجح اللاعبين الأجانب في تسجيل 18 هدفًا من أصل 22 هدفًا سجلها الفريق خلال الموسم الحالي حتى الآن.

النصر

أما النصر فيأتي في مقدمتهم براد جونز حارس المرمى، حيث شارك في 6 مباريات تلقى هدفًا واحدًا وخرج بشباك نظيفة في 5 لقاءات.

المدافع مايكون شارك في 6 مباريات، وأيضًا بيتروس شارك في 5 مباريات أيضًا، والبرازيلي جوليانو شارك في 4 مباريات سجل هدفًا واحدًا فقط.

بالنسبة للمغاربة فنجح نور الدين أمرابط في صناعة هدفين خلال 6 مباريات ولم يصل إلى شباك أي منافس خلال الجولات الماضية.

عبدالرزاق حمدالله هداف الموسم الماضي سجل هدفين فقط خلال الموسم الحالي، بعد مشاركته في 5 مباريات من 7 جولات.

النيجيري أحمد موسى شارك في مباراتين خلال الموسم الحالي نجح في صناعة هدفًا واحدًا ولم يهز شباك أي منافس.

وبذلك نرى أن أجانب الهلال الأكثر نفعًا عن أجانب النصر خلال الموسم الحالي، وقد يلعبوا دورًا هامًا في ديربي الرياض اليوم الأحد.