من أصول تونسية .. هدف غير متوقع لبرشلونة لو فشلت صفقة ليفاندوفسكي!
قرر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، البحث عن خيارات بديلة، في حالة فشل صفقة التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
ويعتبر نجم بايرن ميونخ هو الهدف الرئيسي للنادي الكتالوني، بعد ضياع النرويجي إرلينج هالاند وانتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي.
ورغم إصرار ليفاندوفسكي على الرحيل عن بايرن، وتصريحه بأن رحلته مع النادي البافاري انتهت، إلا أن برشلونة قرر الإبقاء على جميع خياراته مفتوحة.
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وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن تشافي يراقب وضع وسام بن يدر مهاجم موناكو الفرنسي تمهيدًا لمحاولة ضمه.
وأوضحت أن صاحب الأصول التونسية دخل حسابات برشلونة، بعد تألقه مع موناكو هذا الموسم، وتسجيله 32 هدفًا في 57 مباراة هذا الموسم.
وأشارت إلى أن صاحب الـ31 سنة الذي ينتهي عقده مع موناكو في 2024 قد يرحب بالانتقال لبرشلونة خلال الميركاتو الصيفي.
ومع ذلك يظل ليفاندوفسكي هو الهدف الرئيسي لتدعيم خط هجوم الفريق، ولو فشلت الصفقة سيكون بن يدر هو البديل.
جدير بالذكر أن بن يدر سبق أن خاض تجربة مميزة في الدوري الإسباني مع إشبيلية، حيث سجل 70 هدفًا في 138 مباراة مع الفريق الأندلسي، قبل انضمامه لموناكو مقابل 40 مليون يورو.
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