من أجل ليبيرتادوريس .. جالاردو يحاول إقناع لاعب النصر بالانتقال لريفر بليت

يبدو أن الأرجنتيني مارسيلو جالاردو؛ المدير الفني لريفر بليت الأرجنتيني، وجه أنظاره تجاه الدوري السعودي، في محاولة لاستعادة كأس ليبيرتادوريس الغائب عن النادي منذ سنوات.

ليبيرتادوريس يخاصم كتيبة جالاردو:

كتيبة المدرب الأرجنتيني كانت قد ودعت النسخة الماضية من البطولة القارية، بالهزيمة أمام أتلتيكو مينيرو البرازيلي بثلاثية نظيفة، بدور ربع النهائي.

ولم يحقق ريفر بليت اللقب منذ عام 2018، وقتما حصده على حساب بوكا جونيورز الأرجنتيني، بالفوز في النهائي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

جالاردو يحاول إقناع لاعب النصر بالعودة

وفقًا لصحيفة "elcrack deportivo" الأرجنتينية فإن أكثر ما يشغل جالاردو حاليًا هو تعزيز صفوف فريقه في الصيف المقبل، من أجل التتويج بكأس ليبيرتادوريس، خاصةً وأنه تلقى التهديد الأول من خصمه بوكا جونيورز قبل أيام في كأس رابطة الدوري الأرجنتيني بالهزيمة بهدف نظيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن جالاردو يستهدف ضم بيتي مارتينيز؛ لاعب وسط النصر السعودي، ويحاول إقناعه حاليًا بالعودة لريفر بليت، خاصةً وأنها صفقة لها شعبية جماهيرية عالية وسط جمهور النادي.

هل يعود بيتي للنادي الأرجنتيني؟

صاحب الـ28 عامًا سبق أن ارتدى قميص ريفر بليت في الفترة من يناير 2015 وحتى يناير 2019.

وخلال تلك الفترة، حقق ستة ألقاب مختلفة مع الفريق، بواقع بطولتي ليبيرتادوريس، لقبي دوري أرجنتيني، ولقبي سود أمريكا.

عقد بيتي مع النادي السعودي مستمر حتى نهاية موسم 2023-24، ومؤخرًا يعد من الركائز الأساسية في العالمي، لذلك قد تعد مهمة جالاردو في إقناع مسؤولي النصر صعبة للغاية.

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