من أجل عرض ملابس داخلية.. مارسيلو يعتزل كرة القدم

كشفت تقارير صحفية عن خطة مارسيلو نجم ريال مدريد بعد مغادرة النادي الملكي في الصيف المقبل.

ويمتلك النجم البرازيلي عقد مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2022، وتشير كل التقارير إلى رحيل اللاعب عن النادي بنهاية الموسم.

ما هي خطة مارسيلو الحالية؟

حسبما نشر الصحفي الإسباني الشهير باكو جونزاليس، على شبكة "كادينا كوبي" والذي يعد صديق مقرب من ظهير أيسر ريال مدريد، فإن مارسيلو يرغب بشدة في الحصول على بطولة هذا العام مع النادي الملكي.

والسبب في ذلك يعود إلى رغبته في التفوق على الإسباني المخضرم الراحل فرانشيسكو باكو الملقب بـ"خنتو"، في عدد البطولات التي أحرزها مع ريال مدريد، حيث إنهما يتساويان حاليًا، 23 بطولة لكل منهما.

ما هي خطة مارسيلو بعد الاعتزال؟

ووفقًا لـ جونزاليس فإن مارسيلو يحلم بتحقيق ذلك، وسيعتزل بعدها فورًا كرة القدم بنهاية عقده مع الريال يونيو المقبل.

وأضاف: "إنه ليست لديه النية في الاتجاه إلى سلك التدريب أو الإدارة بعد الاعتزال، وإنما سيتجه إلى مجال آخر، يتعلق بالدعاية والإعلان والترويج لإحدى ماركات الملابس الداخلية في أميركا الجنوبية، ولن يعود كما تردد إلى ناديه القديم فلومينينسي البرازيلي، أو يخوض أي تجربة كروية أخرى في أوروبا، وإنما سيقطع صلته بالكرة تمامًا"

ما هي أرقام مارسيلو؟

وحقق مارسيلو صاحب الـ33 عامًا، 33 بطولة مع ريال مدريد، منهم 4 ليجا، و4 دوري أبطال، و6 سوبر إسباني، و4 كأس عالم للأندية، و3 سوبر أوروبي، و2 كأس ملك إسبانيا.

بينما على المستوى الدولي، لعب مارسيلو في جميع منتخبات الشباب البرازيلية تحت 17و20 و23، وتم تصعيده للمنتخب الأول عام 2006، وحتى 2018، حيث لعب 58 مباراة وسجل 6 أهداف.

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