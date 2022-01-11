من أجل حمد الله .. الاتحاد يسابق الزمن لإنهاء ملف الكفاءة

يبدو أن نادي الاتحاد يسير في الطريق الصحيح فيما يخص الأزمات التي عاشها "العميد" مؤخرًا، والتي أعاقته عن إتمام تحركاته المختلفة في سوق الانتقالات.

الاتحاد كان يعاني من عدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية، وهو ما كان يعيق النادي من دخول الميركاتو الشتوي في يناير الجاري.

وأكد أنمار الحائلي رئيس الاتحاد في وقت السابق أن النادي يبتقى عليه دفع 15 مليون ريال، من أصل 39 مليونًا للوفاء بكل الالتزامات المستحقة حتى 30 سبتمبر الماضي، حسب بيان لجنة الكفاءة.

وحسب تقارير صحفية، فإن إدارة الاتحاد قدمت في الساعات الأخيرة المستندات المطلوبة للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وأفاد مصدر مسؤول أن إدارة الاتحاد نجحت في إغلاق قضية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، صدر فيها قرار مؤقت بمنع النادي من التسجيل، بعد شكوى تقدم بها وست بروميتش الإنجليزي لعدم حصوله على باقي مستحقاته في صفقة انتقال المدافع المصري أحمد حجازي.

تلك القضية كانت من ضمن الالتزامات المالية التي يجب على الاتحاد الوفاء بها خلال هذه الفترة.

كما نجحت إدارة الاتحاد أيضًا في تسليم رواتب اللاعبين وموظفي النادي، لتنجح بذلك في إنهاء كل ما عليها من التزامات مالية.

وتسابق إدارة الاتحاد الزمن لإنجاز ملف شهادة الكفاءة المالية، حتى يتمكن المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق الجديد من المشاركة أمام الرائد ضمن الجولة 17 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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