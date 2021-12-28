من أجل الهلال؟ .. خورخي جيسوس يفسخ عقده مع بنفيكا

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي رسميًا اليوم الثلاثاء، فسخ عقد البرتغالي خورخي جيسوس؛ المدير الفني للفريق، بالتراضي بين الطرفين، بعد عام وأربعة أشهر من التعاقد معه.

لماذا تمت إقالة جيسوس؟

هناك أنباء سعودية خلال الأيام الماضية تتحدث عن عودة جيسوس لقيادة الهلال من جديد، بدلًا من البرتغالي ليوناردو جارديم، الذي لم ينجح في نيل رضا الجماهير.

وتراجعت نتائج الزعيم في الفترة الأخيرة، إذ لم يحقق الفوز في آخر أربع مباريات له بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين.

لكن ليس للهلال دخل برحيل جيسوس عن بنفيكا، إذ أن النتائج هي السبب في الإصاحة بصاحب الـ67 عامًا.

بنفيكا تلقى الهزيمة في مباراته الأخيرة أمام بورتو، بثلاثية نظيفة، ضمن دور الـ16 بكأس البرتغال، ليودع المنافسات.

وعقب تلك الهزيمة، اجتاح الغضب الجماهير، التي طالبت بضرورة رحيله عن الفريق، حتى أن بعض الأنباء تحدثت عن رفض اللاعبين التدرب تحت قيادته.

جيسوس مطلب برازيلي:

وفي الوقت الذي يتحدث البعض في السعودية عن ضرورة عودة جيسوس لانتشال الفريق من فكر جارديم، هنا جماهير أخرى تطالب بعودته..

في البرازيلي، يرغب جمهور فلامنجو بتكرار تجربة جيسوس مع الفريق في عامي 2019 و2020، بعدما تمت إقالة المدير الفني للفريق ريناتو بورتالوبي، على إثر خسارة نهائي كأس ليبرتادوريس 2021 أمام بالميراس، ومنذ ذلك الحين لم يتم التعاقد مع مدرب جديد.

لكن هناك أكثر من اسم ينافس جيسوس على قيادة فلامنجو كسوزا؛ المدير الفني لمنتخب بولندا، وكوكا؛ المدير الفني لأتلتيكو مينيور البرازيلي.

اقرأ أيضًا..

كأنكم عرفتم الهلال بالأمس!

هل يعود الجابر؟ .. المريسل يثير الجدل بين الهلاليين بـ4 أخبار

قبل مواجهة الفيصلي .. كورونا يطرق أبواب الهلال