من أجل مارادونا، سوبر أوروبي أمريكي جنوبي بين الأرجنتين وإيطاليا!

فكرة سوبر أمريكي جنوبي أوروبي تلوح في الأفق بين الأرجنتين وإيطاليا من أجل تكريم دييجو أرماندو مارادونا.

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية اليوم عن وجود فكرة لتنظيم مباراة بين الأرجنتين وإيطاليا سعيًا لتكريم الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "أوليه"، والتي ذكرت أن المباراة ستكون ودية ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكنها ستكون بطابع رسمي.

وأكدت الصحيفة أن الفكرة أرجنتينية في الأساس، وتهدف لتكريم أسطورة منتخب الأرجنتين ونابولي الراحل عن عالمنا.

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وتم اقتراح أن تقام المباراة في نوفمبر المقبل بمناسبة مرور عام كامل على رحيل مارادونا الذي رحل عن عالمنا في الـ 25 من نوفمبر 2020.

لكن الأجندة الخاصة بتصفيات كأس العالم سواء لقارة أمريكا الجنوبية أو لقارة أوروبا قد تحول دون ذلك، لهذا يتم البحث عن موعد آخر.

اللقاء قد يقام في إيطاليا على ملعب سان باولو الذي أطلق عليه اسم مارادونا مؤخرًا، أو في ملعب مارادونا في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني كان قد حقق لقب كوبا أمريكا ضد البرازيل بهدف نظيف بينما فازت إيطاليا ببطولة كأس الأمم الأوروبية بركلات الترجيح ضد إنجلترا.