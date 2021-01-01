من أجل عيون جوارديولا .. نيمار الجديد إلى مانشستر سيتي

مسألة وقت ليس إلا..

قال الصحفي الإيطالي الموثوق بشبكة سكاي سبورتس فابريزيو رومانو إن كايكي دا سيلفا تشاجا والمعروف في البرازيل بنيمار الجديد سيلعب في مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا.

وشغل النجم البرازيلي الصاعد وصاحب الـ 17 عامًا الرأي العام في البرازيل، حتى أن عدد كبير لقبه بنيمار الجديد بسبب تشابه أسلوب لعبه مع أسلوب لعب نجم باريس سان جيرمان.

ووفقًا لفابريزيو رومانو، فإن الاتفاق قد تم بالفعل، ومانشستر سيتي ينتظر توقيع اللؤلؤة البرازيلية الشابة، التي ستوضع تحت قيادة بيب جوارديولا في يونيو 2022.

سيتلقى نادي فلومينينسي البرازيلي، وهو النادي الذي يمتلك حقوق كايكي، مبلغًا يقارب 10 ملايين يورو مقابل انتقاله إلى مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ذلك سيكون بالإضافة إلى نسبة من البيع المستقبلي للاعب كرة القدم الشابالذي فاز بالدوري البرازيلي تحت 17 عامًا في عام 2020، وحصل على المركز الثاني في كأس البرازيل لفئة الشباب.

"إنه لاعب يتميز كثيرًا بجودته الفنية، خاصة في أي مواجهة فردية، وأيضًا لجودته في أمام المرمى".. هذه هي الطريقة التي تحدث بها جيلهيرم توريس، مدرب فلومينينسي تحت 17 عامًا عن نيمار الجديد.

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يذكر أن مانشستر سيتي يتصدر حاليًا ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويقدم نتائج مميزة مؤخرًا على الرغم من الانطلاقة السيئة للموسم والتي أثارت الكثير من الجدل حول بيب جوارديولا.