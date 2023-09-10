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من أجل السعودية .. رسالة "توسل غير متوقعة" إلى نيمار

زهيرة عادل
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الرسالة أتت عكس التيار تمامًا بينما يستعد نيمار لاستهلال مشواره مع الهلال عقب التوقف الدولي الحالي

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

ظهور النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع منتخب بلاده لأول مرة منذ الانضمام للهلال السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي، كان مناسبة خاصة لأحدهم، لتوصيل رسالته للاعب، وربما هي الرسالة التي لم يتوقعها محترف الزعيم نفسه.

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البرازيلي وقع عقود انتقاله للنادي السعودي في منتصف أغسطس الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، في واحدة من مفاجآت الميركاتو الأضخم في التاريخ، لكنه لم يظهر معه بعد في أي مباراة رسمية، إثر معاناته من إصابة في العضلة الأمامية خلال الفترة الماضية.

لكن شارك نيمار أمس السبت، في فوز منتخب بلاده أمام بوليفيا بخماسية مقابل هدف وحيد، سجل منها محترف الهلال هدفين ومثلهما لرودريجو، وهدف وحيد لرافينيا، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026م.

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وأثناء المباراة، انتشرت صورة لمشجع يرتدي قميص البرازيل، حاملًا لافتة كَتب عليها: "نيمار خذني معك للبلد العربي".

Neymar Fan message Brazil 2023

هذه الرسالة لم يتوقعها الكثيرون، خاصةً وأن خطوة الانتقال لدوري روشن السعودي جلبت الانتقادات للكثير من النجوم، فيما يفضل الجمهور رؤية لاعبيهم المفضلين في الدوريات الأوروبية بشكل مستمر دون وعي بمدى النهضة السعودية الكبرى القائمة والقادمة.

يشار إلى أن بعد هدفي نيمار بالأمس، أصبح الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل بواقع 79 هدفًا، كاسرًا الرقم القياسي للأسطورة بيليه؛ صاحب الـ77 هدفًا.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

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