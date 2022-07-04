من أجل الحفاظ على تاريخ الأهلي .. جستنيه يقدم حلًا لإنقاذ الراقي

الجميع حزين على ما وصل إليه الراقي

يؤكد الإعلامي الرياضي الاتحادي عدنان جستنيه أن لديه حل يمكن من خلاله إنقاذ الأهلي من الهبوط، مشيرًا إلى أنه لا توجد حلول أخرى بديلة.

نهاية سيئة لموسم الأهلي:

الراقي هبط بشكل رسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي في الموسم المقبل، بعدما احتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة فقط من 30 مباراة، في الموسم المنقضي.

هذه هي المرة الأولى في تاريخ النادي الجداوي، التي يهبط بها لدوري الدرجة الأولى، لكن ورغم ذلك يتمسك ماجد النفيعي؛ رئيس النادي، بمنصبه.

النفيعي كان قد فاز بمقعد الرئاسة في مايو 2021، بعد منافسة مع زياد اليوسف، ومن المقرر أن يستمر في منصبه حتى عام 2025، إذ أجريت الانتخابات بعد تقديم عبد الإله مؤمنة استقالته من الرئاسة.

تمسك النفيعي بمنصبه يقابله هجوم كبير من جمهور الأهلي وإعلامه إلا أن الرجل خرج مؤكدًا أنه لا يفكر في الرحيل نهائيًا، واعدًا بإعادة الفريق لدوري المحترفين من جديد.

"حل وحيد لإنقاذ الأهلي":

الإعلامي الاتحادي قدم وعدًا لجمهور الأهلي بأنه سيقدم لهم الحل الوحيد لإنقاذ ناديهم من دوري يلو، في تمام الساعة الحادية عشر مساء اليوم الإثنين، بتوقيت المملكة.

وكتب جستنيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "توجد طريقة واحدة لا غير تمكن النادي الاهلي بعدم اللعب في دوري يلو، لو تم العمل بها فمن المؤكد انه سيحفظ تاريخه من تدوين اسمه في اندية الدرجة الاولى".

وأضاف: "في تمام الحادية عشر من مساء هذا اليوم سأقدم مقترحي لعل وعسى يكون هو المنقذ".

توجد طريقة واحدة لا غير تمكن النادي الاهلي بعدم اللعب في دوري يلو

لو تم العمل بها فمن المؤكد انه سيحفظ تاريخه من تدوين اسمه في اندية الدرجة الاولى .

في تمام الحادية عشر من مساء هذا اليوم سأقدم مقترحي لعل وعسى يكون هو"المنقذ".#انقاذ_الاهلي — عدنان جستنيه | ADNAN JASTANIA (@Adnan_Jas) July 4, 2022

يذكر أن هناك عديد التقارير تتحدث عن رغبة لاعبي الراقي في الرحيل عن الفريق وعدم اللعب في دوري يلو، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن رحيل أي لاعب أو مدرب الفريق روبرت سيبولدي.

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