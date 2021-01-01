منهم بوجبا وهازارد .. 5 شبّان أُعجب بهم كريستيانو رونالدو في 2015 .. أين هم الآن

سنوات ومرّت سريعًا

نشرت صحيفة ذا صن البريطانية تقريرًا عادت فيه بالزمن إلى عام 2015، لتشير إلى المستقبل الذي انتظره كريسيتانو رونالدو لـ 5 لاعبين شباب وقتها، وأين وصلوا الآن.

في 2015 أصدر النجم البرتغالي والهداف التاريخي لمنتخب بلاده ولنادي ريال مدريد وبطولة دوري أبطال أوروبا فيلمًا سينيمائيًا يتحدث عن قصة حياته وكواليسه الخاصة.

وقتها، تحدث رونالدو عن 5 لاعبين شبّان يرى فيهم المستقبل ويتابعهم عن كثب، بعضهم أكمل المسيرة بالفعل وجزء منهم لم يكمل على نفس الدرب والآمال.

الـ 5 نجوم الذين اختارهم كريستيانو رونالدو كانوا إيدين هازارد ونيمار وممفيس ديباي وبول بوجبا ومارتين أوديجارد، ولم يزامل أي منهم حتى اليوم، عدا أوديجارد في أوقات قصيرة.

في 2015 كان هازارد لاعبًا لتشيلسي وأحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، كما كان نيمار في برشلونة، وممفيس ديباي نجم منتظر تألقه في مانشستر يونايتد، وأوديجارد حديثًا للعالم كمراهق انتهى به الأمر في ريال مدريد، وبوجبا في يوفنتوس.

اليوم، انتقل هازارد إلى ريال مدريد ولكنه لم يقدم أوراق اعتماده نتيجة للإصابات، بينما عاد بوجبا إلى مانشستر يونايتد ولم يقدم المنتظر أيضًا طيلة مواسمه هناك.

ممفيس ديباي لم ينجح مع مانشستر يونايتد وانتقل إلى أولمبيك ليون، أوديجارد ظل بين الإعارات والآن معار في آرسنال، وأخيرًا نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان من برشلونة.

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الجدير بالذكر أن الـ 5 أسماء انتهى بهم الحال بخطوات لم تكن هي الأمثل، وذلك على الرغم من أنهم انتقلوا لأندية اعتبروها الحلم بالنسبة لهم، ولكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن في أغلب القصص.