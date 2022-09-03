مُنقذ الاتحاد يُنافس فيريرا على تدريب الأهلي

الأهلي أنهى علاقته بالمدرب سيبولدي

يُسيطر النادي الأهلي على الإعلام الكروي السعودي حاليًا رغم لعبه في دوري الدرجة الأولى، وذلك بسبب الأحداث المتسارعة التي تلت خسارته أمام الأخدود ورحيل مجلس إدارته برئاسة ماجد النفيعي وتعيين وليد معاذ رئيسًا جديدًا.

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الأهلي يُقيل سيبولدي ويُعين عنبر

الإدارة الجديدة أحدثت عدة تغييرات في المناصب الإدارية الخاصة بالنادي، كما أطاحت بالمدرب روبرت سيبولدي وعينت بدلًا منه يوسف عنبر بشكل مؤقت.

وأوضح تويتر الفريق الجداوي يوم أمس إسناد إدارة مباراة الخلود القادمة للمدرب السعودي حتى إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وقد قاد عنبر التدريبات يوم أمس بالفعل وسط حضور الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجدد وظهر الحماس والجدية على اللاعبين ورغبتهم في مصالحة الجمهور.

Shahid

أحدهما مُنقذ الاتحاد .. مرشحان لتدريب الأهلي

الإعلامي خالد الشنيف كشف يوم أمس عن مرشحين أجنبيين لتدريب الأهلي، وذلك خلال حلقة مساء أمس من برنامج "ملعب SBC".

اللاعب الذي سبق أن لعب للشباب والأهلي خلال مسيرته الكروية أشار إلى أن الإدارة الأهلاوية الجديدة في مفاوضات حاليًا مع مدربين سبق أن عملا في الدوري السعودي، وهما البلجيكي يانيك فيريرا والتشيلي لويس خوسيه سييرا.

فيريرا سبق أن حظي بتجربة ممتازة مع الفتح بدأت في صيف 2019 وانتهت بشكل سلبي في يناير 2020، حيث أقاله النادي بعد تراجع النتائج، وقد ارتبط صاحب الـ41 عامًا مؤخرًا بالأهلي المصري.

سييرا حقق نجاحات جيدة مع الاتحاد في فترته الأولى التي تضمنت موسمي 2016-2017 و2017-2018، إذ توج بكأس الملك وكأس ولي العهد.

النادي أعاده في مهمة إنقاذ خلال فبراير 2019 وقد نجح في إنقاذه من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، لكنه أقيل من منصبه بعد عدة جولات من الموسم التالي لسوء النتائج.

الشنيف أفاد أن فيريرا هو الأقرب لخلافة سيبولدي لكن الأمر يتوقف على نجاح المفاوضات الجارية حاليًا.