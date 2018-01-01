منع فيرجسون من حضور مباريات مانشستر يونايتد

فيرجسون لا يغيب عن مدرجات أولد ترافورد منذ تعافيه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية إنجليزية أن الأطباء منعوا السير أليكس فيرجسون، مدرب مانشستر يونايتد السابق، من حضور لقاء مانشستر يونايتد الأخير خوفاً من تدهور صحته.

وكان فيرجسون قد تعرض في بداية العام لأزمة صحية أدخلته في غيبوبة، ولكن تعافى منها وعاد للتواجد الدائم في مدرجات ملعب "أولد ترافورد" الخاص بالشياطين الحمر.

وذكرت "صن" أن الأطباء منعوا فيرجسون من حضور مباراة فولهام الأخيرة بسبب ملاحظتهم للانفعالات الزائدة أثناء اللقاءات السابقة وما قد يكون لها من تأثير سلبي على صحته. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأكد أحد الجماهير المخضرمة والدائم التواجد بالملعب الأخبار للصحيفة وقال إن فيرجسون استمع لنصيحة الأطباء وقرر أخذ راحة من حضور المباريات.

ولم يتضح بعد موقف فيرجسون من حضور المباراة المقبلة للفريق المهمة عندما يحل ضيفاً على ليفربول في "أنفيلد" الأحد المقبل.

وكان مانشستر قد خسر مساء الأربعاء أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدف بدوري الأبطال ولكنه ضمن تواجدهه بالدور المقبل.

