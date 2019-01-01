منع التصوير والأحاديث الصحفية للاعبي الهلال قبل مواجهة أوراوا

يلتقي نادي الهلال بالفريق الياباني في مباراة حسم النهائي القاري يوم الأحد المُقبل

قررت إدارة نادي الهلال فرض حالة من السرية على الفريق الأول الذي يستعد حاليًا لمواجهة أوراوا ريدز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وبحسب التقارير فأن إدارة الزعيم طالبت إدارة الفندق الذي يُقيم به الفريق حاليًا منع التصوير فيه أو في محيطه من أجل فصل اللاعبين عن جميع المؤثرات الخارجية.

ويلتقي نادي الهلال بالفريق الياباني في مباراة حسم النهائي القاري يوم الأحد المُقبل على ملعب "سايتما 2000" معقل نادي أوراوا.

تقارير أشارت إلى أن فهد بن نافل رئيس النادي، وفهد المفرج عضو إدارة النادي، فضلا السكن في مقر إقامة اللاعبين، فيما استأجر بقية أعضاء الإدارة فندقا آخر في ذا ويستن طوكيو.

كما أصدرت الإدارة قرارًا بمنع اللاعبين من الحديث مع أي وسيلة إعلامية، لإبعادهم عن الشحن النفسي، وتجهيزهم لمباراة الحسم.

وكان نادي الهلال كان قد تغلب على أوراوا بهدف مقابل لا شيء في مباراة الذهاب التي أقيمت بالرياض منذ أسبوعين.

صحيفة "الرياضية" السعودية كانت قد أشارت إلى أن إدارة الأزرق استعانت بشركة أمنية، لتنظيم دخول اللاعبين وخروجهم، نظرًا لتوافد الجمهور الياباني إلى مقر البعثة.

لوشيسكو يُضاعف تدريبات الهلال وخربين يصل اليابان اليوم

وأوضحت الصحيفة أن الثلاثي الفرنسي بافيتيمبي جوميس والبيروفي أندريه كاريلو والإيطالي سباستيان جيوفينكو هم من حظوا باهتمام كبير من قبل الجماهير، التي كانت تنتظرهم في بهو الفندق.

يُذكر أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو قد أغلق تدريبات الأزرق، ابتدًاء من أمس لإضفاء مزيد من التركيز قبل مواجهة أوراوا ريدز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.