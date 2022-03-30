"منطقة سواريز" .. الكشف عن محادثة واتساب تسببت في صعود أوروجواي للمونديال

كشفت تقارير صحفية أوروجويانية عن محادثة عبر برنامج "واتساب" كان لويس سواريز نجم برشلونة السابق وأتلتيكو مدريد الحالي أحد أبطالها.

جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "إل بايس" والتي أوضحت أن تلك المحادثة وقعت في شهر نوفمبر الماضي، عندما كان وضع منتخب أوروجواي في التصفيات سيئًا للغاية.

المحادثة تمت في نفس الوقت الذي جاء فيه المدير الفني الجديد للفريق دييجو ألونسو، حيث كتب أحدهم لسواريز: ها أنت في طريقك لعدم المشاركة في كأس العالم".

رد سواريز بالرغم من الظروف في ذلك الوقت كان متفائلًا أكثر من اللاعب ومرحًا، حيث أكد قدرته على قيادة الفريق للنهائيات في قطر 2022.

وكتب سواريز مؤكدًا قدرة منتخب بلاده على الوصول لنهائيات كأس العالم: "عليك أن تهدأ، الآن دخلنا منطقة لويس سواريز".

في ذلك الوقت كان المنتخب الأوروجوياني يحتل المركز السابع في التصفيات، وبعيدًا تمامًا عن صورة المنافسة على بطاقة تأهيلية.

جدير بالذكر أن منتخب أوروجواي كان قد حقق أربعة انتصارات متتالية بعد تلك المحادثة وسجل سواريز في ثلاثة منها وصعد لكأس العالم الرابع على التوالي له، كما أصبح الهداف التاريخي للقارة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.