منصور بن مشعل يطالب لاعبي الأهلي بالمنافسة على الدوري

المشرف على الكرة بالأهلي يطلب من لاعبيه المنافسة بقوة على الدوري السعودي.

حرص الأمير منصور بن مشعل، المشرف على الكرة بنادي أهلي جدة السعودي، على عقد اجتماعًا مع لاعبي الفريق، مطالبًا إياهم ببذل جهد كبير الفترة المقبلة، والمنافسة على لقب الدوري بقوة.

الأهلي يستعد لمواجهة الوحدة مساء يوم الجمعة، بالجولة الثامنة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وطلب منصور بن مشعل من لاعبي الأهلي الدخول في أجواء المنافسة على بطولة الدوري، بداية من مواجهة الوحدة يوم الجمعة المقبل، والظهور بروح مختلفة وحماسية، لحصد الثلاث نقاط.

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وأكد منصور بن مشعل على أن الوقت حان لمنافسة الأهلي على بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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وختم الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة الوحدة، تحت قيادة السويسري كريستيان جروس، الذي ركز على الجوانب اللياقية والتكتيكية.

ويسعى الأهلي لاستمرار منافسته على صدارة الدوري، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 33 نقطة، خلف الهلال متصدر بـ41 نقطة، والنصر الوصيف بـ35 نقطة.