منصور بن مشعل يؤكد : الأهلي قادر على تعويض رحيل أي لاعب

رغبة الإدارة في الحفاظ على النجوم الكبار

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أثار سمو الأمير منصور بن مشعل المشرف على كرة القدم بالنادي الأهلي السعودي الجدل حول مصير بعض اللاعبين في الفريق خلال الموسم المُقبل.

منصور بن مشعل قال في تصريحات صحفية لـ "عكاظ" أن هدف الراقي الأساسي في الفترة الحالية، هو الحفاظ على جميع لاعبي الفريق.

وشدد بن مشعل على رغبة الإدارة في الحفاظ على النجوم الكبار، من أجل بناء فريق قوي ينافس على كافة البطولات.

ولكن في الوقت نفسه أكد بن مشعل أن الإدارة الجدية لن تسمح بأي استهتار داخل الفريق، مشيرًا إلى أن الأهلي قادر على تعويض رحيل أي نجم مهما كان اسمه، والتعاقد مع لاعبين أفضل منهم بكثير.

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وتولى الأمير منصور مهام الإشراف العام على كرة في النادي الغربي، حيث اعتمد سموه الأجهزة الإدارية لفرق كرة القدم ، حيث أصبح ماجد الطويرقي مدير الفريق الأول لكرة القدم، وأحمد بامعوضة مديراً تنفيذياً لكرة القدم، ومحمد الحارثي مديراً لقطاع الشباب والناشئين، ومحمد شليه إدارياً في الفريق الأول.