منصور بن مشعل للاعبي الأهلي: نثق بكم، لابد من تصحيح الأخطاء وتفاديها

الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي وجه حديثًا خاصًا للاعبين قبل مران الأمس طالبهم خلاله بتصحيح الأخطاء

وجه الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي حديثًا خاصًا للاعبين طالبهم خلاله بتصحيح الأخطاء التي حدثت أمام الحزم في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي وتفاديها مستقبلًا.

الأهلي خسر أمام الحزم بنتيجة 2-1 في مباراة مدربه الجديد كريستيان جروس الأولى والتي تلت 4 مباريات مع صالح المحمدي لم يخسر الفريق خلالهما بل جمع 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل.

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بن مشعل اجتمع مع اللاعبين قبل مران الأمس وقال لهم حسبما نقلت صحيفة الاقتصادية "لم يظهر الفريق بالمستوى الفني المعروف عنه وكانت هناك أخطاء فنية الجميع يشترك فيها وينبغي من الآن تعديل هذه الأمور وتفاديها مستقبلًا".

أضاف " لدينا ثقة كبيرة في إمكانيات جميع أفراد الفريق ومقدرتهم على تحسين الصورة الفنية بدءً من اللقاء المقبل".

وأجل المدرب السويسري شرح الأخطاء للاعبين لمران اليوم الثلاثاء، وركز خلال تدريبات أمس على الجوانب البدنية وبعض الأفكار الفنية مثل الانتشار السريع في المساحات الضيقة.

يُذكر أن الأهلي سيخوض الخميس القادم لقاء القمة في الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام الاتحاد في ديربي جدة.